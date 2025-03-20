胡定欣訪埃塞俄比亞聞倖存者遭四男施暴經歷　心痛女性權益遭踐踏

胡定欣近日展開音樂巡演之旅，演藝事業有所突破之外，她亦積極參與慈善活動，關注全球女性權益議題。去年，她遠赴埃塞俄比亞，參與國際培幼會的慈善探訪，深入了解當地嚴重的性暴力問題，親聞倖存者的慘痛經歷，讓胡定欣憤慨女性權益遭受踐踏，女性不但長期生活在恐懼之中，亦要背負難以磨滅的創傷。

胡定欣探訪埃塞俄比亞。

繼2020年到訪尼泊爾後，胡定欣再隨培幼會進行慈善探訪，前往埃塞俄比亞阿法爾地區，進一步了解發展中國家女童所面對的困境。她探訪一位曾遭受性暴力的倖存者愛莉（化名），令她了解到當地根深柢固的性別不平等的文化，如何摧毀女性的一生。

愛莉來自當地村落，是一位育有三名兒子的母親。某日下午，她在藥房買藥時，突然被四名男子強行拖上車，帶到一間廢棄糖果廠輪番施暴。直至午夜，滿身傷痕的愛莉才被丟棄回家，鄰居發現後將她送院就醫。「那刻，我的靈魂和身體彷彿被撕碎，再也找不到繼續生存的理由。」愛莉回憶時，聲音顫抖不止。性暴力摧毀了她的身心。令胡定欣震驚的是，愛莉的噩夢遠未結束——在她最脆弱的時候，丈夫無情地拋棄了她，鄰居更肆無忌憚羞辱她，將她推向瀕臨崩潰的邊緣。

愛莉的故事令定欣悲憤不已，她無法想像愛莉內心承受的絕望及悲傷。

胡定欣靜靜地聆聽著愛莉的故事，看著她淚流滿面地訴說悲慘經歷，一時之間悲憤得無法反應，心中為她的遭遇深感不平。「我無法想像一個女性在經歷如此殘忍的暴力後，還要承受來自家庭與社區的二次傷害。」，胡定欣感歎道。她深刻感受到當地性別不平等文化的殘酷，不僅剝奪了女性的尊嚴與安全，更在受害者最需要慰藉時，將她們推入絕望的深淵，承受難以磨滅的創傷。

令人胡定欣欣慰的是，愛莉獲支援下成功將施暴者繩之於法，逐步癒合創傷，更立志在社區內積極為女性權益發聲，終結性暴力侵害。

胡定欣樂見愛莉一家在培幼會的支持下展開新生活，並鼓勵她勇敢面對未來。她亦祝福愛莉的兒子繼續努力讀書，追求自己的夢想。

即使經歷了如此重大的傷害，愛莉未被苦難擊倒，反而選擇勇敢地面對生活，胡定欣對愛莉的堅韌深感敬佩：「發生那件事後，即使她的丈夫已一走了之，但她依然很堅強地生活下去。在培幼會的支持下，她獲得了五隻山羊，現在靠賣羊奶做生意維生，還加入了一個女性團體，與組員一起學習儲蓄，互相幫助。」

雖然愛莉的悲劇無法逆轉，但胡定欣相信，愛莉的勇氣和決心將激勵更多人關注性暴力問題，讓女性在逆境中找到希望，推動社會變革。「令人難過的是，在發展中國家，性暴力問題仍然猖獗，無數女性仍在黑暗中掙扎求存，希望大家更關注女性的議題，與她們同行。」

走過這片廣闊的黃土大地，胡定欣難以忘懷當地女性即使身處逆境，依然展現出堅韌不屈的精神。她更欣喜地看到，許多女性開始勇敢挑戰傳統，為爭取應得的權益積極發聲。「上一代女性或許只能默默承受種種不公平對待，但教育已漸漸改變了當地約定俗成的觀念。她們正積極行動，試圖逆轉下一代的命運。縱然一人之力有限，但她們團結起來的力量，已成功推動社區變革，帶來了一線曙光。」胡定欣感恩道。

胡定欣慶幸當地女性勇於發聲，團結一致，持續推動改善下一代女孩的權益。

這趟旅程讓胡定欣深受啟發，她亦盼望能繼續與發展中國家的女孩並肩同行，幫助她們免於剝削與歧視，擁有自主的人生，勇敢開創屬於自己的絢麗未來。她相信，每一個微小的支持，都能匯聚成改變的洪流，讓這些堅強的女性綻放光芒。