大生馬家前媳婦被讚凍齡美女　跟舊「情人」撐枱腳給對方93分

67歲的陳美琪，入行多年，出名是凍齡美人，當年跟趙雅芝合作《新白娘子傳奇》，飾演小青一角，至今仍是觀眾的集體回憶。該劇除了有她、趙雅芝及葉童，其實還有小青喜歡的男人張玉堂，由台灣演員李秉樺飾演，二人過去多年仍然是好朋友，近日陳美琪還去拜會老友，李秉樺親自下廚，炮製了當年劇中的「鴛鴦蛋」，網民紛紛表示回憶返晒來。

陳美琪被讚是凍齡美人。（小紅書）

大生銀行後人，近日有不少新聞，包括大生銀行主席馬清鏗驚傳婚外情，戀上細32歲網紅「五索」鍾睿心。另一位家族成員馬桂烽，跟前「試當真」成員吳家忻去年聖誕前分手，一家人經常成為娛樂圈風雲人物。其實馬清鏗的哥哥馬清偉，他的前妻正正是當年靚絕TVB的陳美琪，二人離婚後，陳美琪在1999年再覓第二春，與現任丈夫忻尚永結婚，並與兩名繼子女一起生活，美滿幸福。

李秉樺當年飾演小青愛人張玉堂。（小紅書）

陳美琪最為人熟悉的作品，必定是《新白娘子傳奇》，陳美琪飾演的小青，跟劇中台星李秉樺飾演的張玉堂成為一對，但最終也是有緣無分。李秉樺當年棄影從商，卻多次生意失敗，要賣樓還債，試過在街邊賣珍珠奶茶，卻又遇上疫情而要結業。幸好每次陳美琪開騷，都有遇他一份，二人多年友誼不變，陳美琪近日去拜訪好友，李秉樺親自下廚炮製了當年劇中的「鴛鴦蛋」，二人已各有家庭，難得是純朋友關係，30多年友誼永固。

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陳美琪自爆臉上的皺紋多了。（小紅書）

葉童、趙雅芝及陳美琪當年憑《新白娘子傳奇》爆紅。（劇照）

前TVB花旦陳美琪息影多年，當年憑劇集《新白娘子傳奇》中小青一角而紅遍兩岸三地。（影片截圖）

陳美琪同葉童都以素顏示人，完美示範優雅地老去。（Facebook@黑妹李麗霞）

三人合體。（視覺中國）