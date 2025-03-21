譚詠麟嘆私房菜溫拿一人豪宅曝光勁闊落　曾輸大錢幾乎賣屋發瘋癲

「溫拿樂隊」成員譚詠麟、鍾鎮濤、彭健新、陳友及葉智強如今各散東西，但友誼深厚，不時聚首更新近況。鼓手陳友雖然未有譚詠麟及鍾鎮濤般紅，但曾有一套破千萬代表作《表錯七日情》。近日溫拿一班好友再度飯敍，溥儀眼鏡創辦人邱子傑（Jeffery）於社交網分享合照，曝光陳友屋企，原來住得十分舒適！

溫拿五虎身穿白色西裝現身。（梁碧玲攝）

邱子傑於社交網分享聚會照，譚詠麟、鍾鎮濤及陳友均在場。一班老友在家中享受美酒，譚詠麟與阿B開心唱K，雖然去年譚詠麟大病一場，但近照看他的氣色絕佳，身體看來已恢復不錯！邱子傑發文：「陳友私房菜」，看來是在陳友家中享受美食。陳友家中雲石桌子擺有美酒，背後掛有三幅美畫，裝修精美又帶些少豪氣，住得闊落舒服！

溫拿當年紅到爆！（《芷珊約您》截目截圖）

溫拿成軍超過半世紀的殿堂級組合的溫拿樂隊（The Wynners），五虎成員譚詠麟、鍾鎮濤、彭建新、葉智強和陳友。（微博照片）

陳友去年接受《香港01》訪問，曾爆以往北上發展輸了很多錢，他形容自己已是瘋瘋癲癲，他說：「有一段日子生意很差，我最差的時候差不多要連間屋都要賣，上落很大，有時你又賺到很多錢，又會突然一無所有，人已經是瘋瘋癲癲。」當時陳友不介意談到忽略太太幾十年，最後因太太患癌開始反省自己。溫拿個個都老友，當年阿B欠債2億時，陳友等人曾私下詢問是否需要幫手，後阿B決定一力承擔債務，足見5人真感情。

溫拿又飯敍！（小紅書）

住得好舒服！（小紅書）

溫拿五虎。（梁碧玲攝）