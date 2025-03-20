劉穎鏇25秒黃金畫面曬「最強Body」　網民大呼：頂唔順｜奪命提示

無綫新劇《奪命提示》今個星期首播，播出未夠一星期，已經引起網上極大迴響，除了劇情緊湊外，連番槍戰、打鬥場面也非常睇到肉緊，不過要數到最吸睛的，莫過於是劉穎鏇（Tiffany），第一集已有多個性感造型出現；到了第二集，一場「床戲」更是將她的「最強Body」展現的淋漓盡致；而昨晚的第三集，只能講劇情「一波未平一波又起」。

第一集，劉穎鏇已經以泳裝示人。（《奪命提示》截圖）

浴巾look。（《奪命提示》截圖）

運動look。（《奪命提示》截圖）

fit！（《奪命提示》截圖）

夜場Look。（《奪命提示》截圖）

不敢直視。（《奪命提示》截圖）

甚少見Tiffany著婚紗（《奪命提示》截圖）

《奪命提示》第二集播出後，劉穎鏇躺在鋼板床的電視截圖隨即在網上洗版，該幕劇情講到身為臥底的劉穎鏇，執行任務時身陷險境，睡在鋼板床上險被陳少邦切去雙腳，張振朗奮不顧身相救，繼而展開一場激烈槍戰。不過，不少網民都將焦點放了劉穎鏇的「最強Body」上，鏡頭360度由劉穎鏇長腿掃到上心口，再以邪惡視覺「瞄準」其豐滿上圍，此幕足足25秒。畫面火辣得讓網民大呼：「頂唔住！」雖然有網民質疑這些鏡頭有無必要，覺得過於賣弄性感：「次次都對準心口，有無必要」、「好似有啲多咗」；但也有網民表示睇到熱血沸騰，紛紛留言、「頂唔順了喂」、「打戲好逼真，戲入面打，我睇緊都流鼻血」、「被打嘅係壞人，但流血嘅係我」、「真係奪命」等等；當然亦有人激烈讚劉穎鏇：「有樣、有身材、有身手」、「真係好博，一次比一次進步」。唔講咁多，去相：

第二集劉穎鏇可謂豁出去。（《奪命提示》截圖）

網民都睇到窒息。（《奪命提示》截圖）

呢個角度...（《奪命提示》截圖）

角度好邪惡。（《奪命提示》截圖）

+ 5

當然打戲都好精彩。（《奪命提示》截圖）

睇到都覺得痛。（《奪命提示》截圖）

第三集同樣衝擊網民眼球。（《奪命提示》截圖）

劇情緊湊。（《奪命提示》截圖）