方皓玟再談上TVB被攻擊　爆之前有幾年冇上電視台宣傳：原因不詳

方皓玟（小明）去年於TVB現身音樂節目《J Music》後，有粉絲表示失望，並揚言脫粉，表示不理由她為何不上ViuTV的《CHILL CLUB》宣傳，要選擇TVB。而方皓玟也不止一次回應事件，曾表示取不取消追蹤是大家的自由：「當然你可以unfollow我，因為呢個係你自由，follow過我之後unfollow都係緣份，多謝你哋曾經follow過我。」她希望大家先了解才作出批判，可以先看一下節目的製作，假若真的不適合就不看：「我知好多人唔睇TVB。唔啱咪唔睇，何必諗到咁複雜？」

方皓玟（小明）去年於TVB現身音樂節目《J Music》後，有粉絲表示失望，並揚言脫粉，自此她亦不時因此事被攻擊。（TVB）

而小明早前回應網民負評時，亦有談到脫粉事件，她說：「脫得精彩、脫得俐落，如果大家走得開心咪走，最緊要有得揀。」近日她再發文講到上TVB一事，坦言：「由上年上咗Tvb嘅音樂節目宣傳新歌，就開始有haters追住嚟攻擊。」近日她推出新歌《步兵記》，她其實覺得對每一位歌手來說，每首作品都是心血，都希望有更多平台被人聽到自己的音樂。

方皓玟近日推出新歌《步兵記》，向外賣員致敬。（IG@charmainefong）

方皓玟表示，自己作為音樂人，只要有機會，都想去各個有質素的平台宣傳，希望每個人都多一點諒解。（IG@charmainefong）

而她過往未有亮相ViuTV多時，直至上年6月才上去與小肥、RubberBand宣傳新歌，而方皓玟的發文亦似有弦外之音，她說：「喺上Tvb之前，其實都有💡好幾年💡係完全無上過任何電視台宣傳新歌，但就算係個個歌手都會成日上嘅不同音樂節目，我都係無上過，原因不詳。」她坦言作為音樂人，創作一首歌，作曲作詞主唱，每首歌都是自己心血，更表示：「有時都真係希望每個人都可以多點諒解。」她又透露其實有任何有質素的音樂平台邀請她去表演，她都會去，因為她是一個音樂人。