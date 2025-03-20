台灣女團GENBLUE攜新單曲回歸K-POP　以Y2K風開頭象徵夢想起點

台灣女團GENBLUE攜全新單曲《ACT LIKE THAT》搭乘GB AIR夢想航班航向全世界，首站前進韓國回歸K-POP樂壇揮出「全壘打」佳績，於發片首周周末連續挑戰韓國三大電視台打歌舞台包括：KBS電視台的《音樂銀行》（Music Bank）、MBC電視台的《Show! 音樂中心》以及SBS電視台的《人氣歌謠》獲滿堂彩，此外，勾勒六位女孩勇敢啟程逐夢的《ACT LIKE THAT》MV近1400萬點閱，內容以Y2K風開頭佐以象徵夢想起點的房間及起飛逐夢的候機室、飛機等三元素所構成的虛實交錯的時尚影像，搭配令人魔性中毒的方塊手勢舞，讓許多粉絲一看上癮。

台灣女團GENBLUE攜全新單曲《ACT LIKE THAT》搭乘GB AIR夢想航班航向全世界。(公關提供)

GENBLUE左起：NICO、YUAN許媛媛、LILI毓、XXIN、AYAKO采甄、AYEON。 (公關提供)

GENBLUE幻藍小熊近期攜新單曲《ACT LIKE THAT》回歸K-POP樂壇搶攻韓國各大打歌舞台，他們在（11/3）登SBS電視台的《THE SHOW》打歌舞台宣傳時竟成就了六位女孩在韓國出道以來最榮光時刻，搶下了韓國打歌節目「一位候補」的殊榮，這也是韓國每家娛樂公司兵家必爭、且是所有新人夢寐以求的光榮頭銜，因為每家音樂性打歌節目皆會各自推出打歌榜單，在直播前後讓粉絲進行投票，再搭配音源、銷量及票數數據作為名次依據，在節目後以總成績結果選出所謂的「一位」、也就是「冠軍」頭銜，因此成了每組新發片的團體歌手力拼的目標！而這次GENBLUE幻藍小熊能在眾多強敵新人環伺下脫穎而出成了「一位候補」的勁旅，並且還跟SM娛樂新推出的女團、也是人氣團asepa的師妹「Hearts2Hearts」同時競爭「一位」（意即第一名），對於才在韓國出道半年的GENBLUE來說不僅實屬難得，更為台灣女團爭了面子及裡子，也讓韓國人看見台灣女團的堅強實力，堪稱台灣之光實至名歸！

GENBLUE_AYEON。 (公關提供)

GENBLUE_XXIN。 (公關提供)

GENBLUE高唱《ACT LIKE THAT》再掀「方塊手勢舞」旋風，勤練「蹲下起立」操出超強核心肌群克服aespa名師教的激難舞步的她們研發「12字口訣」再進化，讓粉絲魔性中毒跪求舞蹈教學影片發起Challenge英雄帖！繼COCOCO手勢舞後，GENBLUE幻藍小熊這次在《ACT LIKE THAT》MV中舞力再度LEVEL UP，以充滿力道及肢體美的俐落新舞蹈征服全球歌迷眼球，這支運用全身肢體及肌群的舞步是由曾教過韓國女團aespa的編舞名師RENAN所編，相較上一首COCOCO的舞蹈可說難度三級跳，舞步不僅涵括頭、手、腰、腿跟腳各部位，再搭配抖肩擺臀，讓六位女孩在練舞、雕舞時大吃苦頭，其中一段「瞬間蹲下起立」動作更考驗團員核心及敏捷反應度，讓每個人整支舞練完腰都自然減下一吋變「蜜蜂腰」，配上這次MV炫黑腰間簍空造型，瞬間成為「小腰精」吸睛度爆表！

GENBLUE_NICO。(公關提供)

GENBLUE_LILI。(公關提供)

GENBLUE高唱《ACT LIKE THAT》再掀「方塊手勢舞」旋風。 (公關提供)