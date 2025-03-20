滕麗名北上登台唱歌被封「女版陶大宇」 霸氣回應：誰怕誰

滕麗名早前北上內地酒吧出騷，台上落力以「港普」演唱任賢齊的著名歌曲《對面的女孩看過來》，唱得非常投入又興奮，不過慘被網民形容為「魔音」，更被封為「女版陶大宇」，更留言暗寸：「我左砍右砍上砍下砍」、「和陶大宇一樣的功力」等，成為網上熱話。

滕麗名 在1995年參加第14屆新秀歌唱大賽，出道不久便成為了兒歌天后。（梁碧玲攝）

今日（20/3）滕麗名現身將軍澳出席無綫處境喜劇《愛·回家之開心速遞》宣傳造勢活動，就事件接受《香港01》訪問時說：「其實嗰日我係特登去打破陶大宇，因為我要搶佢風頭。（網民形容你係魔音！）其實大家將條片啲聲音扭大聲去聽，就會知道啲音響同音樂係點樣，就知發生緊咩事。其實我係乜都聽唔到，完全冇音樂，同埋佢有捽碟，有推快咗，同推慢咗，我轉頭望住個位朋友，示意你想快定想慢呢？成件事係好好笑。」

滕麗名今日現身將軍澳出席無綫處境喜劇《愛·回家之開心速遞》宣傳造勢活動。（梁碧玲攝）

滕麗名續說：「其實陶大宇知我要登台嘅時候，佢私下有俾短訊我，講啲音響係好正，跟住我說話，咁我真係要試試佢。點知我試完之後，佢就傳咗條新聞俾我，跟住我就同佢講『我贏你啦』。（難慳你咁用力去唱！）因為我真係聽唔到，如果唔係我使乜咁用力啫，我細細聲唱歌幾咁舒服。（再遇到咁嘅情況點處理？）再嚟囉，驚你呀，誰怕誰，哈哈！」