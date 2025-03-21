康文署舉行「囍戲連場」放映節目　精選16部喜劇展示承先啟後蛻變

由康樂及文化事務署（康文署）香港電影資料館（資料館）於4月4日至5月11日舉行的「囍戲連場 - 香港喜劇電影」放映節目，精選從四十年代末至千禧年間的喜戲16部，兩部為一對，合為八對，呈現不同年代的殿堂級笑匠迸發的喜劇火花，展示香港喜劇電影承先啟後的蛻變，以及呈現新舊作品的互相對照，展現戲裏戲外社會文化與人情世故的變遷。

由康樂及文化事務署（康文署）香港電影資料館（資料館）於4月4日至5月11日舉行的「囍戲連場 - 香港喜劇電影」放映節目。

精選從四十年代末至千禧年間的喜戲16部，兩部為一對，合為八對，呈現不同年代的殿堂級笑匠迸發的喜劇火花。

兩個版本的《豪門夜宴》將演藝界互助互愛精神發揮得淋漓盡致 絕對值得大家學習

今次「囍戲連場 -- 香港喜劇電影」為香港流行文化節2025節目之一，而首場節目「光影共鳴 X《豪門夜宴》 （1991）」將於4月4日 （星期五） 下午3時在香港文化中心大劇院舉行，也同時為香港流行文化節2025的開幕節目。屆時著名音樂人伍卓賢為多首耳熟能詳的喜劇電影歌曲重新編曲，在大劇院舞台上由歌手許廷鏗、無伴奏合唱劇團「一舖清唱」和beatboxer蘇子麟配合樂隊現場演繹，他們表演完畢後放映《豪門夜宴》（1991） （4K數碼修復版），故事講述曾志偉和鄭裕玲飾演的夫妻為討好財主，假借吳耀漢飾演的老父名義大排筵席。三人的演出固然精彩，眾多明星的客串演出亦令人驚喜不斷，包括兩代喜劇巨匠許冠文和周星馳、傳奇藝人梅艷芳、張國榮、黃家駒，以及蜚聲國際的鞏俐等，星光熠熠，目不暇給。此版本為賑濟1991年華東水災而以極短時間構思和拍攝，盡展演藝界為善不甘後人。而《豪門夜宴》（1959） （4K數碼修復版） 將於4月4日晚上7時30分在香港文化中心大劇院接力放映，電影由吳楚帆、梅綺、張瑛、白燕和張活游等著名粵語片明星主演，描寫暴發戶為炫耀財富而衍生一幕幕荒唐鬧劇，並諷刺眾人爭相巴結富人的勢利嘴臉。資料館特意為這部陣容鼎盛的經典電影進行4K數碼修復，並配上字幕，不論聲畫質素均有顯著提升，值得期待。此版本為當年華南電影工作者聯合會成立以來第三部為籌募經費而製作的電影，電影從業員台前幕後一呼百應。這兩個版本的《豪門夜宴》將演藝界互助互愛的精神發揮得淋漓盡致，絕對值得大家學習。

首場節目「光影共鳴 X《豪門夜宴》 （1991）」將於4月4日 （星期五） 下午3時在香港文化中心大劇院舉行，也同時為香港流行文化節2025的開幕節目。

故事講述曾志偉和鄭裕玲飾演的夫妻為討好財主，假借吳耀漢飾演的老父名義大排筵席。三人的演出固然精彩，眾多明星的客串演出亦令人驚喜不斷，包括兩代喜劇巨匠許冠文和周星馳、傳奇藝人梅艷芳、張國榮、黃家駒，以及蜚聲國際的鞏俐等，星光熠熠，目不暇給。

《黑玫瑰》（1965） 女主角南紅4月5日親臨現場文化中心大劇院

第二對請來經典玩味，開創粵語片時裝女飛俠潮流的《黑玫瑰》（1965） （2K數碼版），4月5日（星期六） 晚上7時30分在文化中心大劇院放映，講述南紅與陳寶珠飾演的千金小姐化身俠盜劫富濟貧，而一眾富商不知就裏拜倒石榴裙下的醜態喜感十足。當晚更邀得女主角南紅親臨現場，與觀眾見面分享，機會難得！ 同場更會加映《黑玫瑰》預告片、《南紅上契新聞片》，以及驚喜彩蛋，萬勿錯過！

第二對請來經典玩味，開創粵語片時裝女飛俠潮流的《黑玫瑰》（1965） （2K數碼版），4月5日（星期六） 晚上7時30分在文化中心大劇院放映。

《黑玫瑰》講述南紅與陳寶珠飾演的千金小姐化身俠盜劫富濟貧，而一眾富商不知就裏拜倒石榴裙下的醜態喜感十足。

《92 黑玫瑰對黑玫瑰》把粵語片的經典元素與出人意表的笑料共冶一爐

而在4月6日《星期日》晚上7時30分在文化中心大劇院放映的《92黑玫瑰對黑玫瑰》（1992） 中，故事的連串荒誕奇遇由一張署名黑玫瑰的紙條引發。導演劉鎮偉把粵語片的經典元素與出人意表的笑料共冶一爐，加上馮寶寶、黃韻詩、毛舜筠、梁家輝和邵美琪惹笑演出，令這部向粵語片致敬的作品成為香港喜劇電影的經典。導演劉鎮偉更特別拍攝一條短片，分享《92 黑玫瑰對黑玫瑰》對他的意義。

而在4月6日《星期日》晚上7時30分在文化中心大劇院放映的《92黑玫瑰對黑玫瑰》（1992） 中，故事的連串荒誕奇遇由一張署名黑玫瑰的紙條引發。

導演劉鎮偉把粵語片的經典元素與出人意表的笑料共冶一爐，加上馮寶寶、黃韻詩、毛舜筠、梁家輝和邵美琪惹笑演出，令這部向粵語片致敬的作品成為香港喜劇電影的經典。

「審死官」、「難兄難弟」、「大丈夫日記」、「玉女添丁」、「半斤八両」、「鬼馬狂想曲」、「快餐車」、「寶貝計劃」呈現不同年代殿堂級笑匠迸發的喜劇火花

第三對對照半世紀前後，丑生王者與無厘頭星君如何「審死官」；第四對「難兄難弟」穿越遊走，新世代從舊時人獲得啟發；第五對翻開兩本「大丈夫日記」，當年忠直男與當今花心男，愛情觀大不同；第六對黑白與彩色兩段「玉女添丁」奇遇，反映嬉笑伎倆的時代風格；第七對無疑是向前輩創作人的敬禮，經典「半斤八両」譜奏「鬼馬狂想曲」；第八對駕著動感「快餐車」執行「寶貝計劃」，透視早期諧趣武打過渡到千禧後溫情動作的歷程。本節目部分作品以4K數碼修復版呈獻，聲畫質素均有顯著提升，名副其實賞心悅目之選。

玉女添丁 (2001)。

鬼馬狂想曲 (2004)。

新難兄難弟 (2K數碼版)。