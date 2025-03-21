Angelababy香港人氣不減獲粉絲接收工　私服曬超猛身材搶FO

現年36歲的Angelababy(楊頴）在2023年因被影到在法國巴黎看瘋馬騷（Crazy horse pairs)而引來大批網民不滿，隨後被發現多個社交網站遭到禁言，疑被軟封殺。雖然在2024年初遭到解禁，但其人氣已大不如前，但仍獲一批忠粉繼續支持。近日，她就在香港出席活動，獲一班粉絲接收工，其私下裝束意外成為焦點，引起不少討論。

Angelababy依然有一班忠粉跟隨支持。（Angelababy微博圖片）

自從在內地市場曝光率減少之後，Angelababy被發現頻頻現身香港，被猜測指有意在香港重新大展拳腳。近日，她就在香港出席活動，仍然獲一大批粉絲跟隨支持，甚至有粉絲專程從內地來港，大家一起接Angelababy收工，而眼見粉絲們如此熱情，她亦相當識做，主動走上前與大家互動，幫粉絲們簽名兼合照，還與大家聊天，完全沒有大明星架子，相當親民。

Angelababy獲一班粉絲接收工。（微博圖片）

Angelababy同粉絲互動。（微博圖片）

Angelababy在港人氣不減，與粉絲互動片段曝光後，其私服裝扮意外地成為焦點。眼見她身穿貼身粉紅色短袖上衣搭配牛仔褲，將傲人好身材盡現，而且從側面看S形身材更為明顯，腰部幾乎零贅肉，小蠻腰亦非常吸睛，雖然已貴為人母，但整個狀態依然有少女味，完全不輸時下年輕女明星。

Angelababy私服展現好身材。（微博圖片）