三級片男星曾歷大動脈血管撕裂險死　半個腎有陰影：癱我不如走喇

現年63歲的吳毅將在90年代活躍於香港電影圈，憑着健碩身形及充滿殺氣的大眼同粗眉，被導演睇中拍過不少三級片，曾多次飾演兇殘黑社會大佬、變態色魔等反派角色，當中他在《弱殺》中飾演一個強姦弱智人士的變態狂人，至今令觀眾印象深刻。不過原來一向大隻硬朗的吳毅將曾經歷大病，走過鬼門關！

吳毅將是港產片的神級變態佬，演出過多部三級片，見到他都已不寒而慄。（劇照）

近年電影《追龍》中飾演「肥仔超」的吳毅將更將黑道人物的霸氣發揮得淋漓盡致。（《追龍》劇照）

其實要數吳毅將在「惡人」方面的「癲瘋」之作，不得不提1994年上映的電影《弱殺》，戲中飾演庇護工場職員兼性變態的他，演出簡直是令人過目不忘。（影片截圖）

吳毅將一向大隻硬朗！（微博圖片）

吳毅將日前接受鍾慧冰的YouTube頻道訪問，透露曾經因大動脈血管撕裂，被判定有三成機會癱瘓甚至死亡。吳毅將透露當時是頸部的大動脈血管撕裂，但幸好是由上而下撕裂，沒有影響腦部：「如果向腦部即刻就好危險，咁佢就向咗下面（撕裂），向心臟嗰邊就影響咗個腎。」吳毅將憶述出事前身體已響起警號：「因為我經常做運動，點解我行10分鐘都會腰酸背痛呢？之前乜都唔知，後尾一照發現有半個腎有陰影，啲血唔到呀。因為有條血管，佢生咗喺大動脈側邊，嗰條血管愈泵愈脹，就吸收咗，將你嘅血流咗落去，冇去到個腎嗰度。」

曾歷大動脈血管撕裂。（YouTube影片截圖）

曾歷大動脈血管撕裂。（YouTube影片截圖）

驚險。（YouTube影片截圖）

驚險。（YouTube影片截圖）

半個腎有陰影。（YouTube影片截圖）

吳毅將指這個病可以由很多原因引致，例如工作壓力、飲食、年紀，甚至運動過量亦可能引發問題：「後生嗰時谷得犀利，一上Gym玩三、四粒鐘㗎！操得好勁，可能因為咁……又飲酒啦，嗰陣時又食煙，又要日夜捱夜拍戲，好多方面影響到我。」而吳毅將大病亦令太太唐麗球非常擔心：「醫生仲同我講，佢話有30%你可能會癱，有可能會死。我話如果我癱，你哋真係唔好救返我，癱呢我不如走喇，我眯埋對眼，生人都好過啲，傷心吓就算，癱呢，佢一世都陪住我呢，都唔知要服侍到幾時，大家辛苦。我糾結咗好耐做唔做，終於做咗，好慶幸感恩，大步檻過。」而吳毅將完成搭橋手術後已沒有大礙，但現時要注意生活檢點，需服食降血壓藥，改變飲食習慣，不可太肥膩及吃太多肉類，要做適當的運動，但就要避免太過劇烈。

吳毅將指這個病可以由很多原因引致。（YouTube影片截圖）

例如工作壓力、飲食、年紀，甚至運動過量亦可能引發問題。（YouTube影片截圖）

令太太唐麗球非常擔心。（YouTube影片截圖）

幸好大步檻過。（YouTube影片截圖）

好恩愛！（微博@吳毅將Ben）

吳毅將及唐麗球夫婦一起出席首映禮。（梁碧玲攝）

恩愛。（微博@吳毅將Ben）

不可再劇烈運動。（YouTube影片截圖）

不可再劇烈運動。（YouTube影片截圖）

吳毅將指當時因腹痛到私家醫院求醫，但醫生就指是十二指腸問題，於是他回家休息，但晚上卻接到醫院來電，要求他立即入院，指發現他大動脈血管撕裂，並轉介到公立醫院治療。吳毅將更提醒大家要定期身體檢查：「有陣時手麻痺呀，心胸呀，唞氣唔順呀，真係要注意呀。」

吳毅將指當時因腹痛到私家醫院求醫，但醫生就指是十二指腸問題，於是他回家休息。（YouTube影片截圖）

但晚上卻接到醫院來電，要求他立即入院，指發現他大動脈血管撕裂，並轉介到公立醫院治療。（YouTube影片截圖）