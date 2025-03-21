33歲男偶像素顏演出挑戰聾人角色　演技大爆發喊戲觸動人心

現年33歲的張藝興（Lay)除了在音樂事業上做得有聲有色之外，近年其在影視圈成績亦不俗，陸續推出的多部作品演技備受肯定，而即將在下個月推出的電影《不說話的愛》，其飾演的聾人爸爸小馬一角打動不少網民心，素顏演出喊戲感染力強，完全拋開了偶像形象，成功塑造一位全新的張藝興，獲不少網民紛紛激讚。

張藝興近年推出多部電影作品。（張藝興微博圖片）

為了《不說話的愛》飾演聾人爸爸角色，張藝興完全拋開偶像形象，全程素顏演出且蓬頭垢面，將自己代入基層人物中，而且為了更貼近角色，他更親自跟手語老師學習手語，就連空檔期間都不忘認真學習練習，好讓角色的真實度呈現在觀眾眼前。

張藝興素顏演出。（《不說話的愛》微博圖片）

張藝興演技大爆發。（微博圖片）

演技備受肯定。（微博圖片）

當然單憑外表塑造是不足夠的，所以在演技上他展現出層次分明，特別是在一場法庭的戲份，他為了保護女兒而為他人頂罪，從一開始展現出沒精打彩眼神空白，腦袋裡看似在想很多東西的表情，突然聽到女兒在聽眾席發出的聲音，頓時表情立即轉變因擔心女兒而情緒激動，雙眼瞪大口裡發出嗚咽聲音，力竭聲嘶地跪下來向法官認罪，只為了保護女兒的安全，及後聽到女兒哭泣聲時，他向後看望時雙眼已通紅流淚且流着鼻涕，展現出絕望跟無力感，將父親的「保護慾」演得淋漓盡致，畫面感動人心，惹哭不少網民。

張藝興努力學手語。（微博圖片）

單是預告片已觸動不少網民心，除了故事題材吸引之外，張藝興的演技功不可沒，大家紛紛留言表示：「演得好好」、「感染力好強」、「心都要碎了」等，演技再一次獲得大家肯定。

電影故事題材吸引。（《不說話的愛》微博圖片）