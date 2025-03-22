苗僑偉不介意愛女苗彤曬火辣身材　思想開明：唔通等60歲先着咩

許冠文、任達華（華哥）、苗僑偉（三哥）、王敏德、李思雅、胡㻗及梁采貽日前（19/03）出席在澳門舉辦的《國際系列賽澳門站》高爾夫球比賽。當日，66歲的苗僑偉（三哥）戴着白色cap帽、polo衫、白色長褲，裏裏外外都散發着型佬魅力。



林迅景 攝

許冠文、任達華（華哥）、苗僑偉（三哥）、王敏德、李思雅出席日前（19/03）在澳門舉辦的《國際系列賽澳門站》高爾夫球比賽。（資料圖片）

苗僑偉（三哥）接受《香港01》訪問時表示，當日比賽為三個業餘球手加上一位職業球手分組作賽：「純粹係同啲職業選手學吓嘢，見識吓。（咁謙虛？）人哋種波同我哋，把聲都唔同㗎，爭好遠。（偷師？）偷唔到㗎，係欣賞！因為今日同我一齊打嘅，係舊年呢個比賽嘅冠軍，真係欣賞。現場感受佢個力度，啲聲都係唔同。」三哥坦言，他已有一定打高爾夫球的年資，但最近幾年因為忙於拍劇、工作而生疏了不少：「我習慣一開工就唔打波，唔會揸住支棍。（生疏少少啫）生疏咗好多，以前係棍不離手，高爾夫球好衰㗎。因為我哋唔係細，冇練一排就冇個肌肉記憶。」

許冠文、任達華（華哥）、苗僑偉（三哥）、王敏德、李思雅、胡㻗及梁采貽，出席日前（19/03）在澳門舉辦的《國際系列賽澳門站》高爾夫球比賽。（資料圖片）

許冠文、任達華（華哥）、苗僑偉（三哥）、王敏德、李思雅落場打高爾夫球。（資料圖片）

苗僑偉（三哥）有姿勢有實際。（資料圖片）

苗僑偉（三哥）真係好型。（資料圖片）

見到現場有觀眾，苗僑偉（三哥）好友善同觀眾打招呼。（資料圖片）

苗僑偉（三哥）打golf。（資料圖片）

苗僑偉（三哥）真係好型。（資料圖片）

未正式開打前，許冠文、任達華（華哥）、苗僑偉（三哥）三位坐低閒談。（資料圖片）

談到工作，三哥透露下月就會前往內地拍攝一套由優酷出品、關於查案的電影。最近三哥的女兒苗彤的性感衣着成為熱話，問到會否介意女兒衣着性感時，他直言：「冇得我鍾唔鍾意，最緊要佢鍾意。呢個係佢選擇，亦都係佢自由，咁佢係後生女，着得性感（係正常），唔通等60歲先着咩，冇所謂！首先我話畀佢聽，要着得靚先啦，唔好失禮人。」

苗僑偉（三哥）坦言：「以前棍不離手。」（資料圖片）

三位Micheal聚首一堂。（資料圖片）

苗彤熱愛攝影，畢業後成立自己的攝影工作室，2017年更曾在灣仔舉行小型攝影展。 （IG@phoebemiu）

苗彤2018年開始成為演員，拍過多套美劇及電影。苗僑偉曾解釋女兒選擇外國發展的原因是不想與自己的名字「放在一起」。 （IG@phoebemiu）

三哥表示，女兒苗彤在加拿大發展得很順利，只是沒有在香港發展而已：「佢冇喺香港發展咁解，呢度競爭大呀嘛，加拿大競爭大就同外國人競爭啫。因為佢中文唔好，所以避得就避啦。」三哥又表示，到加拿大大多只是探望女兒。

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苗僑偉女兒苗彤（Phoebe）（IG@phoebemiu）

苗僑偉女兒苗彤身材姣好。（IG：@phoebemiu）

苗僑偉女兒苗彤身材姣好。（IG：@phoebemiu）

苗僑偉女兒苗彤身材姣好。（IG：@phoebemiu）

苗僑偉女兒苗彤身材姣好。（IG：@phoebemiu）

苗僑偉與女兒苗彤。（IG：@phoebemiu）

苗彤在父母面前穿性感比基尼，三哥同太太戚美珍都想當開放，不介意女兒曬青春Body；而戚美珍則包得密實，似乎怕曬。（IG圖片）