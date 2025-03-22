奪命提示｜劉穎鏇身體一部位被指臭 拍檔張振朗竟然咁樣回應？

無綫新劇《奪命提示》今個星期首播，播出未夠一星期，已經引起極大迴響，除了劇情緊湊及連番槍戰打鬥場面之外，最吸睛的必定是劉穎鏇的性感打女造型及「最強Body」。不過有眼利的網民就指劉穎鏇因一個身體部位，而感到出戲，隨即成為熱議。

劉穎鏇在劇中有多個性感打女造型。（《奪命提示》截圖）

網民都睇到窒息。（《奪命提示》截圖）

呢個角度...（《奪命提示》截圖）

當然打戲都好精彩。（《奪命提示》截圖）

昨日（20日）有網民在小紅書發文，表示：「救命，劉穎鏇的舌苔太讓我出戲了 劉是太濕熱了嘛？她這段哭戲我的關注點都在她的嘴巴里#tvb #影視劇 #奪命提示 #奪命提示第三集#經典港片」，隨即惹來網民熱烈討論。有人指看到照片，認為劉穎鏇可能經常因拍戲而熬夜：「很難沒口氣」、「感覺臭臭的」、「濕熱啊」、「很多演員都是這樣的」。

有網民在小紅書發文，表示劉穎鏇的舌苔令人出戲。（小紅書）

對於有網民指「而且舌苔很黃 沒口氣就行」，劇中拍檔張振朗挺身留言護花：「放心，沒有，很香和清新☺️」。有網民指「拍戲太累，可以理解」，張振朗即回覆：「感謝理解☺️🙏🏿」。有不少網民看到張振朗留言後，都大讚他有風度。

張振朗在劇中與劉穎鏇有感情線，兩人亦有親吻的場面。（劇照）

張振朗挺身護花留言。（小紅書）

另外，亦有網民指劉穎鏇在劇中表現亮眼，加上有大量打鬥戲都親身上陣，非常值得支持，更認為她進步了很多：「怎麽剛開播就一堆人挑女演員的刺啊 她在這部戲里明明美了好多 標準的1:1腹肌又帥又健康」、「感覺她進步很大」，並指發文者留意這個點很奇怪：「感覺現在的人對演員都好苛刻啊」。