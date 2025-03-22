點解王曼喜王麗嘉收起性感？ 爸爸王敏德爆可能係呢個理由
撰文：林迅景
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許冠文、任達華（華哥）、苗僑偉（三哥）、王敏德幾位型佬約埋一齊打高爾夫球。日前（19/03）在澳門舉辦的《國際系列賽澳門站》高爾夫球比賽中，他們聚首分組打比賽，相當難得。
林迅景 攝
王敏德接受《香港01》訪問，他表示當日天氣十分好。「好靚嘅天氣，好開心，同埋同team有David Puig，同組兩位又係好朋友，一路打一路玩好開心，perfect。」他表示，場地的狀態十分好。自言女兒和兒子也十分喜愛打高爾夫球。問到誰的球技更好，他坦言：「佢哋好少少，因為後生可以打遠啲。」
王敏德透露，正在洽談一部國際性的劇集。「唔係local，仲傾緊。（香港睇到？）製作人係國際性嘅，香港應該睇到。」
談到兩位女兒王曼喜和王麗嘉最近收起性感，網民都好奇是不是爸爸王敏德出言阻止？他聞言就說：「係咩？！冇我關係，其實好耐之前我講過，我一啲都唔講，我唔睇，唔理佢哋。」他澄清，絕對不是因為他。及後，他又表示，近年網上吹起歪風，很多女性為了「成名」而裸露，透過欺騙系統而成功張貼裸照。「近排好多Pop-up，嘩做乜嘢呀？我諗佢哋唔想，個trend好似好porn咁樣，所以我覺得好多KOL女仔都收斂返。你可以睇到而家流行咁樣，所以可能佢哋因為咁想收返少少。」
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