點解王曼喜王麗嘉收起性感？　爸爸王敏德爆可能係呢個理由

許冠文、任達華（華哥）、苗僑偉（三哥）、王敏德幾位型佬約埋一齊打高爾夫球。日前（19/03）在澳門舉辦的《國際系列賽澳門站》高爾夫球比賽中，他們聚首分組打比賽，相當難得。



林迅景 攝

許冠文、任達華（華哥）、苗僑偉（三哥）、王敏德幾位型佬約埋一齊打高爾夫球。（資料圖片）

王敏德打高爾夫球。（資料圖片）

王敏德打高爾夫球。（資料圖片）

4人一組，同組除了有王敏德之外，還有兩位好友及專業高爾夫球選手David Puig。（資料圖片）

王敏德接受《香港01》訪問，他表示當日天氣十分好。「好靚嘅天氣，好開心，同埋同team有David Puig，同組兩位又係好朋友，一路打一路玩好開心，perfect。」他表示，場地的狀態十分好。自言女兒和兒子也十分喜愛打高爾夫球。問到誰的球技更好，他坦言：「佢哋好少少，因為後生可以打遠啲。」

許冠文、任達華（華哥）、苗僑偉（三哥）、王敏德、李思雅。日前（19/03）出席在澳門舉辦的《國際系列賽澳門站》高爾夫球比賽。（資料圖片）

許冠文、任達華（華哥）、苗僑偉（三哥）、王敏德、李思雅。日前（19/03）出席在澳門舉辦的《國際系列賽澳門站》高爾夫球比賽。（資料圖片）

王敏德透露，正在洽談一部國際性的劇集。「唔係local，仲傾緊。（香港睇到？）製作人係國際性嘅，香港應該睇到。」

談到兩位女兒王曼喜和王麗嘉最近收起性感，網民都好奇是不是爸爸王敏德出言阻止？他聞言就說：「係咩？！冇我關係，其實好耐之前我講過，我一啲都唔講，我唔睇，唔理佢哋。」他澄清，絕對不是因為他。及後，他又表示，近年網上吹起歪風，很多女性為了「成名」而裸露，透過欺騙系統而成功張貼裸照。「近排好多Pop-up，嘩做乜嘢呀？我諗佢哋唔想，個trend好似好porn咁樣，所以我覺得好多KOL女仔都收斂返。你可以睇到而家流行咁樣，所以可能佢哋因為咁想收返少少。」

王曼喜與Elaine目前正在日本拍拖旅行，又不時在個人社交媒體上載旅遊照放閃。（Instagram／＠kaylaiw）

王曼喜與Elaine目前正在日本拍拖旅行，又不時在個人社交媒體上載旅遊照放閃。（Instagram／＠kaylaiw）

王麗嘉與媽媽馬詩慧超似姐妹。（IG/@irisashannon）

當中包括王麗嘉的性感美照。(ig圖片)

王麗嘉身材超好。(ig截圖)

王麗嘉出發前準備。(ig截圖)

王曼喜與妹妹王麗嘉感情極好。(王麗嘉ig)

王麗嘉同家姐王曼喜去遊船河。（IG：irisashannon）

王曼喜擁有健康肌。（kaylaiw＠instagram）

兩人姊妹情深。(王曼喜ig)

王曼喜大曬健康性感。（IG/@kaylaiw）

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王敏德本來打算企喺後面，不過被工作人員阻止。（資料圖片）

許冠文、任達華（華哥）、苗僑偉（三哥）、王敏德幾位型佬約埋一齊打高爾夫球。

王敏德和胡㻗。（資料圖片）