胡杏兒老公李乘德攬女風波後首發文　IG貼文洩心情

視后胡杏兒與老公李乘德（Philip）2015年結婚後一直恩愛，早前滑雪慶祝結婚9週年攬到實。豈料近日爆出李乘德夜店開派對攬女狂歡，與多名性感靚女又攬又錫。攬女風波後胡杏兒首度發文透露心情。



胡杏兒老公李乘德夜店慶生派對狂歡 半醉興奮連環攬女

胡杏兒與李乘德婚後誕下三子李奕霆（Brendan）、李奕霖（Ryan）及李奕宏（Liam）。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒與李乘德婚後誕下三子李奕霆（Brendan）、李奕霖（Ryan）及李奕宏（Liam）。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒與李乘德轉眼結婚9年。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒與李乘德轉眼結婚9年。（IG：@myoliemyolie）

曾有「港姐殺手」之稱的李乘德，被傳媒影到撇下妻兒，出席朋友為他舉派的酒吧生日派對。場內有不少性感辣妹，李乘德兩杯落肚心情亢奮，與美女貼身細聲講大聲笑玩自拍，又肉緊地攬抱兼咀面。事後他發文稱自己是一個擁抱者。

胡杏兒與李乘德轉眼結婚9年。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒老公李乘德（Philip）曾有港姐殺手之稱。（IG：@hakkaphil）

李承德的配圖。（IG：@hakkaphil）

胡杏兒在攬女風波後首發文，上載多張出席米蘭時裝周期間的寫真照，以「高跟鞋」及「太陽」emoji留言，相片所見杏兒時而COOL爆CHOK樣，時而笑容滿面，心情大好，疑藉此表達自己並未受老公緋聞影響。

胡杏兒在老公李乘德（Philip）攬女風波後發文。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒在老公李乘德（Philip）攬女風波後發文。（IG：@myoliemyolie）

胡杏兒在老公李乘德（Philip）攬女風波後發文。（IG：@myoliemyolie）