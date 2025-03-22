馮德倫潮人市集擺檔　與陳冠希兩大男神同場

亞洲國際覽館國際潮人盛事ComplexCon一連三日在亞洲國際覽館舉行，馮德倫（Stephen）昨天現身為他的全新動漫IP「BUCKET MAN」主持發佈，同場還宣佈首個企劃、跟「香港figure教父」劉建文（Michael Lau)聯乘figure面世。陳冠希( Edison)主理的CLOT，今年與Adidas聯乘合作，最搞笑Edison展位對出設有一張麻雀枱，昨日他即興湊夠腳，與劉嘉玲、「香港figure教父」劉建文(Michael Lau)，及友人Florance Yip即時開枱。



馮德倫(Stephen)的全新動漫企劃「BUCKET MAN」，昨日捧場客可謂星光熠熠，吸引一眾城中藝術家與潮人到賀，包括美國視覺藝術家Daniel Arsham、名人 鄭志剛、徐濠縈、容祖兒、王令塵、MIRROR 成員 Lokman、AnsonKong、Alton 與 Frankie 等

馮德倫(Stephen)的全新動漫企劃「BUCKET MAN」，昨日捧場客可謂星光熠熠，吸引一眾城中藝術家與潮人到賀，包括美國視覺藝術家Daniel Arsham、名人 鄭志剛、徐濠縈、容祖兒、王令塵、MIRROR 成員 Lokman、AnsonKong、Alton 與 Frankie 等

馮德倫(Stephen)的全新動漫企劃「BUCKET MAN」，昨日捧場客可謂星光熠熠，吸引一眾城中藝術家與潮人到賀，包括美國視覺藝術家Daniel Arsham、名人 鄭志剛、徐濠縈、容祖兒、王令塵、MIRROR 成員 Lokman、AnsonKong、Alton 與 Frankie 等

馮德倫(Stephen)的全新動漫企劃「BUCKET MAN」，昨日捧場客可謂星光熠熠，吸引一眾城中藝術家與潮人到賀，包括美國視覺藝術家Daniel Arsham、名人 鄭志剛、徐濠縈、容祖兒、王令塵、MIRROR 成員 Lokman、AnsonKong、Alton 與 Frankie 等

在Stephen創作的全新短片《老馮日常》中曾被Michael Lau嘲笑「唔夠潮」，Stephen昨天以潮人身份擠身ComplexCon，更吸引一眾城中藝術家與潮人到賀，陳冠希、美國視覺藝術家Daniel Arsham、鄭志剛、徐濠縈、容祖兒、王令塵、MIRROR成員Lokman、Anson Kong、Alton與Frankie等，難怪Stephen不禁在IG感言呼應：「Thank you all for visiting the BUCKET MAN booth！感謝你們來幫我加潮！」而太太舒淇亦於IG連出兩post大力祝賀，其中一個放有Stephen在ComplexCon的攤位照片，攤位內放滿今次的主題─紅色膠桶與全新figure，她更寫道：「這是……裝置藝術？行為藝術？or 變身術？」二人隔空放閃。

Edison陳冠希展位對出設有一張麻雀枱，昨日他即興湊夠腳，與劉嘉玲、「香港figure教父」劉建文(Michael Lau)，及友人Florance Yip即時開枱。（IG：@edisonchen）

Edison陳冠希展位對出設有一張麻雀枱，昨日他即興湊夠腳，與劉嘉玲、「香港figure教父」劉建文(Michael Lau)，及友人Florance Yip即時開枱。（IG：@edisonchen）

Edison陳冠希展位對出設有一張麻雀枱，昨日他即興湊夠腳，與劉嘉玲、「香港figure教父」劉建文(Michael Lau)，及友人Florance Yip即時開枱。（IG：@edisonchen）

Edison陳冠希展位對出設有一張麻雀枱，昨日他即興湊夠腳，與劉嘉玲、「香港figure教父」劉建文(Michael Lau)，及友人Florance Yip即時開枱。（IG：@edisonchen）

Stephen正式宣佈全新動漫企劃「BUCKET MAN」面世，而之後更將陸續有更多搞作，其中將會跟不同界別的藝術家合作。緊貼潮流的Stephen敢於創新嘗試，速成這次企劃的誕生，他說：「其實作為一個導演，寫唔同嘅劇本，通常會先定好人物角色，再去設定人物嘅衣著等細節，今次我覺得係一個反傳統嘅IP做法，無論中國、香港、荷李活電影都好，唔係有特定嘅元素就一定成功，所以要多啲留意世界、多啲嘗試。今次先係有Azuki嘅art work，base on呢個創意圖帶畀我靈感，而用膠桶笠住個頭嘅小朋友原本只係一幅畫，最後再加返個人物性格故事落去，再加入同優秀嘅藝術家合作，之後會一路去推動呢件事。」

馮德倫在ComplexCon的攤位放滿今次的主題─紅色膠桶與全新figure。

馮德倫在ComplexCon的攤位放滿今次的主題─紅色膠桶與全新figure。

馮德倫在ComplexCon的攤位放滿今次的主題─紅色膠桶與全新figure。

馮德倫在ComplexCon的攤位放滿今次的主題─紅色膠桶與全新figure。

Stephen全程參與這次企劃的籌備跟創作，想出要加入幽默與香港回憶的元素，紅色水桶這份親切感也感染不少人，昨天連Edison一見水桶也要笠頭試試。Stephen說：「呢個figure係頭笠住香港人好熟識、個個人屋企都有嘅一個家具，繼而變成超級英雄，係充滿幽默感同香港文化特色。香港以前制水、去茶餐廳、街市，周圍都會見到呢個水桶，係有一種同大家好接軌、好親密嘅感覺。」