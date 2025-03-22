女神配對計劃｜參賽者做過臨演被TVB男星狂寸：你冇資格上呢架車

無綫真人騷《女神配對計劃》節目今日（22/3）於將軍澳電視城進行海選面試。其中一位男參賽者高漢良，現年53歲，他接受《香港01》訪問時透露失業已有2年：「其實我失業之前係做地產代理，同埋點解我會嚟參加，係因為自己唔夠自信，好想透露呢個節目增強自信心。本身我係冇諗過可以嚟面試，因為自己又唔靚仔，都接近樣衰，但竟然有得嚟面試，自己都覺得好神奇。」

高漢良透露現時失業。（陳順禎攝）

問到多久沒拍拖？高漢良表示：「自己拍過3次拖，通常都係對方追我，同我表白多啲，而我本身唔係咁主動嘅人嚟。變咗我都十年冇拍過拖，感情好孤單。（3段感情分別維持幾耐？）有啲一年，有啲半年左右。分手理由都係性格不合，最終係大家冇搵大家。」

高漢良大爆圈中有男藝人狗眼看人低。（陳順禎攝）

配對方面揀邊個女神？高漢良說：「我鍾意嘅都唔係入面，我本身鍾意郭柏妍，因為佢份人好。（咁有邊啲藝人唔好？）因為失業，好多時都會做臨時演員，試過上TVB嘅車，被男藝員問話你有冇上錯車，仲第一句就講你哋冇資格上嚟架車，我哋就好似低等動物咁，好似狗不能夠進入咁，我覺得唔使咁，大家都係人，今日你掂，就唔代表你永世都掂。當時我都有反駁佢，你問返啲工作人員，自己當時聽到都會唔開心，咁唯有自己努力啲。（係咪好紅？）又唔係好紅，就係唔紅，所以係唔得志嗰啲囉，階級觀念都好大。」