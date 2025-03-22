翁靜晶自爆被落降頭怪事細思極恐　翁母連續7次肚瀉「離奇」死亡

人稱「女俠」的翁靜晶近年揭發多宗佛門腐敗事，昨日（21日）她出席新書《危險人物奇案事件簿vol.1》發布會，自揭疑被落降頭及施巫術，家中發生連環怪事，88歲母親上月更離奇離世。

翁靜晶出席新書《危險人物奇案事件簿vol.1》發布會。（facebook@翁靜晶）

翁靜晶老公何東爵士曾孫何猷彪亦有現身支持太太。（facebook@翁靜晶）

翁靜晶現身發布會時找來劉家良徒弟Mark做保鑣，她稱「有人出江湖暗殺令」被「對家陣營」人士針對，疑似被落降頭，她的團隊人員陸續出現腹瀉情況，當中包括翁授權合作報導消息的邵子風。而翁靜晶家中連環發生怪事，她說：「屋企會有影同聲音，聽到成個玻璃架跌落嚟嘅聲，兩三晚都有，以為貓做，但落到去乜都冇爛，狗會成隻凌空升起跌返落地，好怪。」

翁靜晶稱最近都會穿袈裟顏色的衫。（facebook@翁靜晶）

翁靜晶聲稱「對家」9 個月前建立巫術網站，上面有翁靜晶以及媽媽的黑白照，甚至表明已經向二人「落降頭 」。翁靜晶更爆出媽媽「離奇」死亡，她說：「最奇怪我媽媽經過七次肚瀉後，連續嘅，冇咗嘞，我媽媽係好奇怪咁冇咗。」她一直沒有向外界提及，但「對家」居然第一時間發文公布翁母死訊，甚至指「已經搞掂咗」、「希望將佢鞭屍」。不過，翁靜晶補充媽媽今年已88歲，在媽媽彌留前有為對方念經，相信走得安詳。翁靜晶表示本身不信邪術，但從由師傅口中得知壞事不會發生在她身上，因為翁平日有打坐修行，而她亦會多行善，將功德迴向給身邊人。

翁靜晶一直未有公布媽媽死訊，日前做直播忽然落淚。（YouTube截圖）

翁靜晶為棄貓尋領養家庭，當日亦是翁母出殯。（facebook@翁靜晶）

翁靜晶的母親趙靜瑜於上月21日在澳門逝世，享年88歲，其家人在澳門報章刊登訃聞。向來冷靜的翁早前主持網上節目時，聽到求助人談及亡母時，一時感觸眼濕濕。翁靜晶母親是越南華僑，在美國留學讀兒童心理學，曾在澳門賭場經營賭廳，行內人稱她「大家姐」。過往翁靜晶受訪時，談及早年受母親「軍訓式」培育，指母親很惡又重男輕女，她由外婆照顧成長。不過翁靜晶近年跟母親的關係拉近，翁母受訪時曾表示以女兒為榮。

翁靜晶母親上月離世，享年88歲。（受訪者提供）