王晶曾搵「鐵板神算」董慕節批命　直言「太玄」睇唔明：搵笨

電影人王晶近年開設YouTube頻道「王晶笑看江湖」大談娛樂圈秘聞。昨日（22/03）一集王晶就講到圈中兩大術數奇人，其中一位為早年仙逝，享壽101歲的「鐵板神算」董慕節先生。有不少新聞都報道過，這位「鐵板神算」董慕節先生曾替黃霑、倪匡、馬榮成等批命。



電影人王晶大談圈中術數奇人董慕節。（YouTube截圖 / 王晶笑看江湖）

「鐵板神算」董慕節為傳奇人物，享負盛名。（董慕節家人授權使用）

「鐵板神算」董慕節為傳奇人物，享負盛名。（董慕節家人授權使用）

王晶表示，早在30，40年前，因為白韻琴姐姐的緣由而有機會「打尖」登門請董慕節為他算命。他也表示，當年董慕節為每位顧客算命都要8,000至一萬。王晶女兒王海榛（王子涵）就說：「當時嚟講都好多。」

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王晶分享自己曾找董慕節批命。（YouTube截圖 / 王晶笑看江湖）

王晶分享自己曾找董慕節批命。（YouTube截圖 / 王晶笑看江湖）

王晶憶述，當年上門，一入門就見到一個很優雅的客廳擺着一張書桌，桌上就擺放了12本線裝書。王晶：「啲書係向住客人，咁佢就飲啖茶，跟住開始問我時辰八字，我就畀咗時辰八字畀佢。佢就開始打算盤。打完佢就話：『呢本第幾頁，第幾句。』開始就講爸爸媽媽係點，有啲就『父在母親亡』或者兩個都唔喺到，兩個都健全或者你有三弟一妹，嗰啲好準嘅。」

董慕節批命贈言「一字記之曰：電」。（YouTube截圖 / 王晶笑看江湖）

董慕節也有批他與什麼人可締結良緣，和情婦會兩分離。（YouTube截圖 / 王晶笑看江湖）

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王晶續說，當他算到人客是哪一頁後，人客就可以離開，一至兩個星期後，就會收到一本批命書。「佢就跟住啲數據，梗係佢手底啲人逐句抄出嚟，跟住寫喺一本摺畀我。」王晶女兒王海榛（王子涵）就問：「會唔會再解釋？」王晶說：「唔會，要自己明，所以寫得有啲玄。」

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王晶表示這一部分「批得幾準」。（YouTube截圖 / 王晶笑看江湖）

有多「玄」？王晶就表示當年那本摺已經「唔知放咗喺邊」，但就記得其中幾句：「佢最興講啲咩，一字記之曰乜。譬如我嘅命入面有一字記之曰：電，從容獲益。」他坦言，覺得自己拍電影和做電視，其實是很正常和合理。他又說那本「摺」上還有一句：「仲有一句係跟屬咩嘢締結良緣，跟屬咩嘅情婦會中途兩分離。差唔多五年會有幾句批。」

王昌直言：「我覺得有少少搵笨。」（YouTube截圖 / 王晶笑看江湖）

不過，他又表示不太信董慕節的批命，說：「其實『電』係好闊，整電話又係電，電影，電視，電腦，電子工程都係電，我覺得有少少搵笨。一路幾年就有幾句。」他表示，一直睇40多歲，已經不太明白當中意思，只記得寫到50，60歲時有一句:「四時景色如畫圖。我就覺得會唔會拍戲嘅布景？因為佢都唔知係咩，佢查到嗰句就話你知。」

王昌表示看不懂批命字句。（YouTube截圖 / 王晶笑看江湖）

王昌表示看不懂批命字句。（YouTube截圖 / 王晶笑看江湖）

王晶表示，摺上有兩句關於他的死期：「最後兩句話你幾時死。倪匡睇完就話40幾歲就死。佢就80幾歲先死，即係多咗40年，所以佢唔信，覺得係搵笨。佢話我寫到60定65歲，就係話『南極仙翁來保奏，北斗星犀把壽添。』」雖然他不太相信董慕節的批命，但他就指「跟屬咩嘅情婦會中途兩分離」頗為準確。

王晶再講，他看過一些人說，其實《皇極經世書》一共有24本：「佢就只係得到12本，所以佢預測未來唔係好準，過去就比較準。」王海榛（王子涵）就說：「咁其實冇用㗎喎，過去就係過去咗。」