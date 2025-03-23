奪命提示｜劉穎鏇拋胸爬床口餵張振朗食提子　感激對方一暖心舉動

無綫最新動作懸疑劇《奪命提示》由視帝陳山聰、視帝張振朗、視后劉佩玥以及劉穎鏇等主演，上周劉穎鏇出動360度完美「最強Body」製造一幕又一幕名場面，來到第二周，劉穎鏇改晒嗲功、電眼及甜美笑容，為劇迷送上福利。

劉穎鏇身材fit爆。

昨晚無綫官方社交網上載最新一條「奪命提示搶先看」預告片，穿上白色小背心、下搭黑色短皮褲的劉穎鏇，以貓步慢慢爬向躺在床上的張振朗，手長腳長身形弗爆！爬近振朗後，劉穎鏇以搞笑味濃的情深款款、俏皮地撒著嬌問振朗：「想唔想食提子呀？」在首周劇情中與劉穎鏇撈亂骨頭的張振朗，聞言即一面鬼馬受寵若驚樣表示贊成。鏡頭一轉，劉穎鏇將提子放入口中後再餵振朗吃，感覺猶如Kiss般甜蜜，之後，再向振朗送上心心眼及甜笑，電力爆燈！

劉穎鏇餵張振朗食提子。

劉穎鏇餵張振朗食提子。

劉穎鏇餵張振朗食提子。

近年在演戲方面屢創新突破的劉穎鏇，笑言「提子場口」最大難度是要克服怕醜性格，但幸好對手張振朗及監製Jazz都相當貼心，令她在安心又放心的情況下完成拍攝，劉穎鏇說：「振朗好好呀，佢知我怕醜，佢喺綵排時全程都瞇埋眼；到正式拍嗰陣，佢都盡量瞇埋眼，好Gentleman。至於Jazz都幫我盡量清咗個場，等我冇咁怕醜。」Tiffany又補充指振朗是很好的拍檔：「佢會成日認同我：『係呀，咁啦！好好呀！』，精神上畀咗好多Support我。」