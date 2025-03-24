參加者全不滿16歲、讓8歲拍攝性感照！韓選秀節目《UNDER15》捱轟

韓國近來將要推出一檔選秀節目《UNDER15》，就是所有參賽者年齡不超過15歲，號稱要組未成年版BLACKPINK，不過因為金秀賢的風波，讓這檔節目從推出預告開始，就引發爭議與抵制，電視台急出面回應。



韓國選秀節目《UNDER15》，所有參賽者年齡不超過15歲。 （Instagram / @crea_under15_official）

《UNDER15》原本將在3月底播出，不過從《UNDER15》先前在官方社群公佈參賽者資料可以看出，年齡最大的是2009年出生將滿16歲，年齡最小的是2016年出生將滿9歲，其中還有曾在電視劇《請回答1988》中飾演「珍珠」一角的童星金雪也有報名參加，而有一組照片，將這些未成年孩子打扮成性感風格，慘遭網友痛批，再加上近來金秀賢被爆出與未成年的金賽綸交往，這讓網友紛紛揚言要抵制節目。

韓國有線頻道MBN特地出面解釋，所有參賽者都是在本人和監護人同意下報名，製作單位在拍攝時也都嚴守保護這些未成年參賽者，服裝與造型都與監護人討論過才決定，每周錄影不超過35小時，全程都有監護人陪同在旁，面對外界的抵制聲浪，MBN表示「將全面重新評估是否播出」。

更多《UNDER15》節目花絮照片：（按圖了解）



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