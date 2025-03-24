白日夢與她劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《白日夢與她》陸劇又名(如果是模特/如果不是你)，改編自同名小説。有胡夢作為編劇，孫承志為執導，由王紫璿、唐曉天、金澤、馮波領銜主演的一套以愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，以及追劇日曆。

《白日夢與她》電視劇情大綱

她，韓以京，是曾經風靡全球的頂級超模，一場車禍讓她的人生墜入黑暗。

他，賈凡，是菜市場裡默默無聞的魚販，一次意外讓他走上了星光璀璨的舞台。

三年後，韓以京試圖重拾輝煌，卻被過去的陰影和現實的束縛所困擾，車禍後遺症、情傷、親人壓力讓她身心俱疲。賈凡，一個平凡的魚販，命運的轉折讓他走上T台，展現出驚人的潛力。在韓以京的幫助下，他迅速崛起，與她墜入愛河。然而，突如其來的疾病，讓這段看似美好的愛情和事業，充滿了未知。

《白日夢與她》播出時間｜最新追劇日曆

《白日夢與她》電視劇幾時播?《白日夢與她》一共有29集，由優酷播放，3月24日12:00上線，首更4集，3月25日至3月27日每天更新2集，3月28日至3月30日每天更新1集；SVIP每個更新日提前多看1集。

《白日夢與她》演員

王紫璿 飾 韓以京

唐曉天 飾 賈凡

金澤 飾 邢墨

馮韻之 飾 韓加淩

白日夢與她官微@Weibo