吳文忻乳癌擴散至尾龍骨一度要躺平　出院後坐輪椅最新狀況曝光

50歲的前港姐吳文忻Natalie（現名吳忻熹）去年8月自揭三年前確診乳癌，不幸癌症復發已是第三期，更擴散至淋巴腺，為了老公和一對女兒一直積極抗癌。吳文忻一直有寫抗癌日誌，日前透露乳癌已由第三期變成第四期，因為細胞變異轉到尾龍骨；因心臟及肺部積水入院半個月，抽取了約1公升的血水，出院後上載短片憶述住院心路歷程，只見她插住鼻喉拍片令人心酸。

吳文忻乳癌惡化至第四期，擴散至尾龍骨。（ig@nat_ng_nat）

吳文忻今晨（24日）在社交平台上載短片，更新出院後最新病情。她指出院後有擔心過不知幾時可以正常行路，寫道：「因為坐骨神經痛纏繞了我幾個月，入院後有幾日又不可以下床，沒有郁動加上肌肉不斷流失，仲要發現癌細胞去了尾龍骨，立刻在尾龍骨位置電療了5次，尾龍骨位置冤到坐又唔係企又唔係，只有躺平才舒服，出院後要用拐杖才勉強行到，連下床去洗手間也覺辛苦！」

入院後有幾日又不可以下床。（ig@nat_ng_nat）

文忻表示出院那天已開始第一次化療，化療後幾天又有後遺，續說：「又攰但又瞓唔到覺（失眠是化療的副作用），而且第一次化療完嗰個星期，完全唔覺個腫瘤有任何反應，好像還在不斷長大和擴散，心諗，死嘞？！連化療都搞唔惦！」

幸好在朋友介紹下，吳文忻同時採用其他療程，雙管齊下，終於迎來好消息：「我的身體180度轉變，由行唔到企坐也不太好，到現在可以正常行路唔再淵痛，由個腫瘤不停發炎變大擴散緊變到已停止擴散和缩小，在這兩星期內，有著極速地向好！感恩！🙏星期三晚9:30pm開live，同大家分享吓，究竟我這兩個星期做咗啲乜，有咁大的好轉！？🙏」

出院後要用拐杖才勉強行到，連下床去洗手間也覺辛苦！（ig@nat_ng_nat）

出院後要用拐杖才勉強行到，連下床去洗手間也覺辛苦！（ig@nat_ng_nat）

出入坐輪椅。（ig@nat_ng_nat）