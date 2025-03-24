台灣氣質女神低調現身金鐘難掩星味　脫俗神顏網民激讚：靚到咩咁

現年42歲的台灣女星張鈞甯，近年主力內地發展，參與了多部熱門劇集，如《武媚娘傳奇》、《少年四大名捕》、《如懿傳》以及網劇《唐人街探案》系列，去年她和吳鎮宇主演的新片《默殺》更加是非常厲害，上映頭3日已累積逾一億人民幣票房，累積了極高的人氣。而最近，張鈞甯又回歸台劇，與越南影帝連炳發合作醫療劇《化外之醫》，播出後亦獲得不少好評。除了演技備受肯定外，張鈞甯亦憑藉著漂亮的外表和清新脫俗的氣質，圈粉無數。

現年42歲的台灣女星張鈞甯，近年主力內地發展。（微博圖片）

張鈞甯被讚氣質女神。（IG@ningchang0904）

擁有漂亮的外貌。（IG@ningchang0904）

自帶仙氣。（IG@ningchang0904）

演戲事業順遂，張鈞甯與馬來西亞籍導演柯利汶的感情也漸趨穩定，男方更曾表示以結婚為前提作交往。日前，蜜運中的張鈞甯現身香港太古廣場被偶遇，網友大讚她「靚女」。照片中的張鈞甯放下長髮，身穿白Tee配搭黑色外套，下身穿上一條淺色闊腳牛仔褲，雖然打扮低調，但依然難掩明星氣質，恍如自帶一道「女神光」。

張鈞甯與范冰冰因在2012年合作拍攝古裝劇《武媚娘傳奇》時認識對方，更因而結成好友。（微博@范冰冰)

張鈞甯與比她少3歲的馬來西亞導演柯汶利（右）拍拖以來相當低調。（視覺中國）

張鈞甯在《默殺》中被讚演技大爆發。（微博@張鈞甯）

張鈞甯最近又回歸台劇，與越南影帝連炳發合作醫療劇《化外之醫》，播出後亦獲得不少好評（IG@ningchang0904）

該網民以「啊啊啊啊！香港太古廣場偶遇張鈞甯！為題，激動寫道：「誰懂在太古廣場偶遇張鈞甯！直接美哭我了！猶豫要不要搭話，結果她主動微笑點頭超有愛。」片中所見，獨自一個人在逛的張鈞甯，見到博主在拍她，大方點頭微笑，盡顯友善一面。網民也被張鈞甯神顏吸引，紛紛留言稱讚：「靚到咩咁」、「氣質好好」、「好有禮貌」、「有星味」、「親親和力爆表」。

張鈞甯太古廣場被捕獲。（小紅書截圖）

張鈞甯主動點頭打招呼。（小紅書截圖）

仲要笑笑口，好友善。。（小紅書截圖）