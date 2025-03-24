鄧兆尊艷福不淺擁3位紅顏知己　卻自爆已無性生活：有需求咪入紙

57歲的「現代韋小寶」鄧兆尊是億萬星二代，不少網民都對他非常羨慕，因為他至今雖然未婚但就艷福不淺，擁有3位紅顏知己，包括：「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐。

鄧兆尊艷福不淺，他擁有3位紅顏知己，包括：「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐。（YouTube@田豪祖3寶channel）

鄧兆尊被網民封為「現代韋小寶」。

日前鄧兆尊現身李婉華的影片頻道，李婉華寫上：「與兆尊有個約會」，當中鄧兆尊大爆與3位紅顏知己「已無性生活」，同時亦表示自己平時不吃補品，因為「只有蠢嘅男人先補」。片中可見鄧兆尊與李婉華及友人在餐廳一邊聊天一邊吃東西，李婉華表示與鄧兆尊相逢恨晚，及後再問他：「仲有冇人入宮啊？」鄧兆尊笑著回應：「冇啦，冇子彈啦！」李婉華笑指自己能賺錢，即被鄧兆尊開心說：「估唔到我人一世，竟然仲有機會遇到個搵埋畀我使嘅！」

日前鄧兆尊現身李婉華的影片頻道。(影片截圖)

李婉華與鄧兆尊閒談中問到他在家中會做什麼時，鄧兆尊說：「得閒撩吓交囉！我同條女去咩你知㗎啦！開心啊唔使錢㗎！（你會特登激佢哋？）講吓笑啫，因為你出去滾完返嚟個樣殘晒㗎嘛，宜家啲年紀你出去偷一次，我冇呢樣嘢，冇呢樣嘢。」而被問到會否吃補品時鄧兆尊坦言：「唔補！只有蠢嘅男人先補！你補完都係益返個女人！」

鄧兆尊自爆已無性生活。(影片截圖)

然後鄧兆尊就自爆與三位紅顏知己已無性生活，因為李婉華說他有三位紅顏知，如果她們有需要怎辦時，鄧兆尊就說：「冇呢啲嘢㗎啦！有需求咪入紙囉，申請等我儲定啲能量同你開始。」至於如何儲能量，鄧兆尊就笑指靠「踢波」，之後又坦言自己不喜歡年紀輕的女人：「大家依家個年紀或者大家識咗咁多年啦，已經30年了，唔係著重係某一方面㗎啦！我覺得18歲到30歲樓下嘅女人唔係唔靚，靚，但煩！」

鄧兆尊就笑指靠「踢波」。（小紅書）