TVB收視｜《東張》長佔榜首 《奪命提示》高開暫列今年兩線劇之冠

無綫公布上周（17 日至 23 日）收視，根據 CSM 媒介研究及YOUBORA 收視資料數據顯示,由文偉鴻監製、陳山聰、張振朗、劉佩玥、劉穎鏇演出劇集《奪命提示》上周首播，跨平台直播收視最高 21.4 點（139 萬觀眾），暫列 2025年兩線劇收視之冠，較前一周同時段播出的《痞子無間道》增加近 30 萬觀眾，成績令人滿意。

《奪命提示》上周首播，跨平台直播收視最高 21.4 點（139 萬觀眾），暫列 2025年兩線劇收視之冠。

劉穎鏇傾全力演出。

打到飛起。

資訊節目《東張西望》最高收視 23 點（149 萬觀眾），續踞上周收視榜首；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視 20.3 點（132 萬觀眾）；外購劇《大奉打更人》最高收視 15.8 點（102萬觀眾）;黎耀祥、麥長青主持旅遊飲食節目《食玩假期呈獻..江湖見》最高收視 13.1點（85 萬觀眾）。

《東張西望》長佔榜首。

黎耀祥、麥長青主持旅遊飲食節目《食玩假期呈獻..江湖見》最高收視 13.1點（85 萬觀眾）。

周六晚特備節目《夢如人生經典永記取..歌詞大師盧國沾作品演唱會》最高收視 20.4點（132 萬觀眾）；周日晚播映《中年好聲音 3》14 強誕生，陸東成、侯靜伊被淘汰，MVP 再由李金凱奪得，最高收視 20.8 點（135 萬觀眾）;由阮兆祥、梅小惠、江欣燕主持《友乜唔講得》,昨晚請到修哥胡楓擔任嘉賓；最高收視 15.3 點（99 萬觀眾）。

周六晚特備節目《夢如人生經典永記取..歌詞大師盧國沾作品演唱會》最高收視 20.4點（132 萬觀眾）。（電視截圖）