MoonTang一提師兄即少女心爆發　感恩舊愛鞭策令自己認真對待事業

Moon過往對作品十分執著，只要覺得唔好聽寧願收埋，但如今想想又會後悔。（陳順禎攝）

唱作歌手Moon Tang推出首張個人大碟《25》同時，亦宣告將在5月舉行音樂會。出道5年，曾自覺寫歌/唱歌都不是最叻，而愈做愈大壓力，但如今已學會執著的比重，加上兩個月內完成了《25》，終於覺得是選對了這一行。「以前只要一首歌寫得唔好，就覺得『我是一個不好的airtist』，但而家發現有啲歌可能我覺得未必係好好，但人哋聽完會好鍾意；以前亦試過就算做好晒後製，但因為覺得唔好而無出。」

趕在26歲前開騷兼出碟。

能夠放下執著，Moon笑笑表示是因為看完爸爸所送的老子書籍，又指爸爸在她20歲時送上《被討厭的勇氣》。「佢應該好驚講錯嘢會傷到我心，所以送書係好溫柔嘅行為。佢每次送書都係擺喺飯檯，老本呢本佢有寫咗句『思想是行為的開始』。」對於選擇做歌手，父母並沒有太大意見，Moon當初簽華納時，致電告知在泰國生活的媽媽，對方只說了一句「你會唔會被人呃？」如今又不時提議她走跳唱路線。

湯令山在音樂上影響了Moon不少。（IG圖片）

大碟《25》是以少女日記方式唱出她20-25歲期間自身、愛情的感受，Moon坦言愛寫日記令自己頭腦清晰，又笑言寫日記令自己心理與身理暢順。「鬧同一個人都無人judge你。（邊個人名出現最多？）我自己個名，會同自己講唔可以咁或你今日做得好好。」 除了寫日記，Moon亦會喊出情緒，面對負評，她會「睇天氣」一樣，既有晴天亦有雨天，但總不會一直都是陰天，又會靠家人與朋友的讚賞重拾自信。「有時話我唱歌，會認真睇同聽；攻擊外表的話，每個人審美指標唔同； 如果有人話我個性，可能會問號，因為佢唔識我。（點攻擊你個性？）就係無，哈！」

坦然曾因負評感不快，但只要有朋友家人讚賞，moon很快又會「放晴」。（資料圖片）

與舊愛湯令山（Gareth. T）如今仍屬同事關係，Moon表示過去曾擔心將興趣當成職業，會很快失去熱情與初衷，但湯令山的鞭策，令她明白很多，如今少了鞭策，但已很清晰自己的路線：「佢令我更認真去看待事業，以前會覺得係好玩同興趣，一唔好玩就無意思，但你要進步就要練習，過程會辛苦，唔開心，佢嗰時係畀咗好多鼓勵我，我哋係有一路一齊成長。」

訪問尾聲，突然自爆與師兄的緣份⋯⋯（陳順禎攝）

華納早前舉行家族演唱會，Moon坦言第一次可以如此放鬆演出，提到最想合作單位，25歲的Moon突然傻笑，更自爆「細細個喺海旁睇佢唱歌」⋯⋯到底是那一位哥哥令到Moon少女心爆發呢？想知便看影片了。

Hair & Makeup : Kidd Sun