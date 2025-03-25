奪命提示｜楊卓娜並唔係殺人魔　真正兇手原來係佢勁兇殘

TVB劇集《奪命提示》昨日（24日）播出第6集，劇情講到丁子朗兩次放走疑犯「娟姨」楊卓娜，令到張振朗感到不滿。事後張振朗更向上級「投訴」丁子朗放走疑犯，令到他被停職，但他相信楊卓娜本性善良，不會殺人，因此在街上見到她也打算對她動之以情，把她帶回警署作解釋。

張振朗更向上級「投訴」丁子朗放走疑犯，令到他被停職。(節目截圖)

張振朗更向上級「投訴」丁子朗放走疑犯，令到他被停職。(節目截圖)

丁子朗相信楊卓娜本性善良，不會殺人，因此在街上見到她也打算對她動之以情，把她帶回警署作解釋。(節目截圖)

丁子朗相信楊卓娜本性善良，不會殺人，因此在街上見到她也打算對她動之以情，把她帶回警署作解釋。(節目截圖)

楊卓娜表示有人會害「童夢之家」的小朋友於是逃走，搶去丁子朗的車就去尋找「子瑜」。另一方面，張振朗及劉穎鏇在案發現場找到重要線索，得知楊卓娜並沒有殺人，而子瑜亦在「疑犯」的車上，原來這疑犯就是鄧智堅。

楊卓娜表示有人會害「童夢之家」的小朋友於是逃走，搶去丁子朗的車就去尋找「子瑜」。(節目截圖)

楊卓娜表示有人會害「童夢之家」的小朋友於是逃走，搶去丁子朗的車就去尋找「子瑜」。(節目截圖)

楊卓娜表示有人會害「童夢之家」的小朋友於是逃走，搶去丁子朗的車就去尋找「子瑜」。(節目截圖)

子瑜亦在「疑犯」的車上，原來這疑犯就是鄧智堅。(節目截圖)

子瑜亦在「疑犯」的車上，原來這疑犯就是鄧智堅。(節目截圖)

鄧智堅載著子瑜正在往兒童院時，露出邪惡的真本性，冷笑後問子瑜看什麼笑得那麼開心，而子瑜亦天真無邪的看著張振朗及劉穎鏇的照片。子瑜向鄧智堅表示手錶之前曾漏在天台，他聽到後馬上警覺起來，之後聽到子瑜手錶播出了他殺人的片段，所以就對她起了殺心。鄧智堅把子瑜拉到樹林：「你喊咩喊？你哋啲細路，平時唔係好串㗎咩？成日嘰嘰喳喳㗎喎，你哋好鍾意玩報串㗎嘛！」子瑜哭著求饒說「我冇啊」，但鄧智堅當然不會聽她所說的話，還模仿她說：「我冇啊，你有冇都要死。」

鄧智堅載著子瑜正在往兒童院時，露出邪惡的真本性。(節目截圖)

子瑜向鄧智堅表示手錶之前曾漏留在天台，他聽到後馬上警覺起來，之後聽到子瑜手錶播出了他殺人的片段，所以就對她起了殺心。(節目截圖)

子瑜向鄧智堅表示手錶之前曾漏留在天台，他聽到後馬上警覺起來，之後聽到子瑜手錶播出了他殺人的片段，所以就對她起了殺心。(節目截圖)

鄧智堅欲殺死子瑜時，楊卓娜突然出現救了子瑜，她被鄧智堅一棒打在頭上：「死八婆，又係你？」楊卓娜才發現鄧智堅的表裡不一。原來鄧智堅被小朋友令到他連醫生都做不了：「唔係佢哋，我洗搞到連醫生都冇得做？」他那兇狠的眼神，任誰看上去都覺得心寒，原來平日愛小朋友的他，是一個殺人兇手。

鄧智堅欲殺死子瑜時，楊卓娜突然出現救了子瑜。(節目截圖)

鄧智堅欲殺死子瑜時，楊卓娜突然出現救了子瑜。(節目截圖)

鄧智堅欲殺死子瑜時，楊卓娜突然出現救了子瑜。(節目截圖)

原來鄧智堅被小朋友令到他連醫生都做不成。(節目截圖)

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