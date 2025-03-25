港產孖妹童星組合JJBABY衝出亞洲　入選了韓國電視台選秀節目

港產孖妹童星組合JJBABY（Jaybo和Jaybie）近年在演藝圈迅速崛起，憑藉出色的才藝和努力，成為矚目新星。這對現年15歲的雙胞胎姐妹早年在多部香港劇集如《星空下的仁醫》和《叠影狙擊》中亮相，以真摯的「洋葱式」演技感動觀眾，贏得網民喜愛。女大十八變，如今她們蛻變成跳唱全能的美少女，更在國際舞台上發光發熱。

港產孖妹組合JJBABY。（IG/@jaybo_jjbaby）

JJBABY的演藝之路從參加ACE娛樂舉辦的《ACE演藝模特大賽》開始。她們憑藉過人的歌舞天賦，在比賽中脫穎而出，Jaybo曾奪得Ace Talent Junior組冠軍，Jaybie則獲得「Face of Hong Kong」Junior組亞軍。比賽後，她們正式加入瘦身教主唐安麒的ACE娛樂旗下，開啟專業演藝生涯。ACE娛樂的韓籍社長Yong Heo慧眼識才，認為JJBABY是難得的可造之材，隨即安排她們前往韓國，入讀由YS Group開設的「出道班」。這項為期一年的課程由BLACKPINK和BTS等韓團的御用名師指導，內容涵蓋歌唱、舞蹈及模特訓練，旨在打造她們成為國際級藝人。

香港孖妹童星組合JJBABY，加入瘦身教主唐安麒的ACE娛樂旗下，開啟專業演藝生涯。

在韓國的訓練成果斐然。2023年，JJBABY參加亞洲模界盛事《Asia Model Awards》，榮獲「Kids Star Award」，成為首位獲此殊榮的香港藝人，當日她們以流利韓文致謝，獲韓媒盛讚有禮又專業。此外，去年3月在香港舉行的KCON音樂節中，她們更以精湛舞技入選Dream Stage環節，與韓團aespa同台演出《Next Level》，熱爆全場。Jaybo和Jaybie表示，這是難忘的經歷，並感謝訓練讓她們舞技大進，未來希望如aespa般成為國際偶像。

厲害！（IG/@jaybo_jjbaby）

最近更入選了韓國著名電視台選秀節目，正全力以赴參與拍攝，希望得到大家的支持與關注。從香港童星到韓國出道班，JJBABY的努力與天賦令人刮目相看，期待她們繼續為港爭光，衝出亞洲！