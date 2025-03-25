伍富橋有米愛妻貪平墮機票騙案 薛家燕穩陣唔貪平：容易得不償失

薛家燕（家燕姐）今日現身啟德出席歐洲著名瓷器品牌新店開幕儀式。家燕姐善心爆棚將剪綵所得10萬元利是全數捐出給慈善機構：「我好開心錢媽媽邀請我嚟做剪綵嘉賓，令我可以親眼見到佢，因為我聽錢媽媽嘅愛心都聽咗好多年，就係透過曾醒明先生而認識，而錢媽媽早已在40年前已經喺泰北起咗3間孤兒院，幫助咗好多流離失所嘅孤兒。就係咁佢認識咗曾生，我亦係為曾生做泰北嘅愛心大使，變咗大家都有共同嘅目標去幫助弱勢社群，聽到錢媽媽邀請我做剪綵嘉賓，我實嚟啦。」

薛家燕今日任剪綵嘉賓。（梁碧玲攝）

另外，家燕姐亦透露本月30正日生日，家人已安排出國旅行慶祝，惟地點未有向她透露：「今次呢個驚喜旅行我都唔知去邊，只係知工人姐姐幫我執咗兩日嘅衫。（有冇執泳衣？）本身我冇泳衣，哈哈！（買返套！）唔賣啦，冇泳衣可以唔使着，費事麻鬼煩，費事益大家。如果上咗網，點擊率肯定好爆。（生日願望？）咁梗係想再抱孫啦，添丁同埋添女婿啦！」

薛家燕愛心爆棚，將剪綵所得10萬元利是全數捐出作慈善用途。（梁碧玲攝）

提到伍富橋富貴老婆貪平買商務艙機票誤墮騙局，並於社交平台發文呻笨「今次真係X都要講」家燕姐表示：「其實我又唔使買嗰啲機票，因為好多時，我都會突然收到唔同嘅工作，變咗機票成日會更改，好似最近突然我又要去浙江衛視，又會去橫店拍嘢，一拍又去咗幾日。就係因為咁，嗰啲特惠機票佢哋就唔會幫我買，因為好客易得不償失。」