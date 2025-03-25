周永恆被捕丨內地老婆冷待反為一男子感興奮　生日孤單一人慶祝

現年40歲的周永恆昨日（24日）涉在天水圍天湖路樂湖花園對開的行人路上，非法使用電動平衡車（俗稱「風火輪」）被捕，警方以涉嫌「沒有第三者保險而使用汽車」及「在行人路上駕駛」將他拘捕，並獲准保釋候查，須於五月中旬向警方報到。周永恆犯案早有前科，前年涉恐嚇第二任妻子陳薇（Britni），最後獲太太原諒，夫妻和好，但今次再被捕，陳薇未有在社交平台發文回應事件，反而分享另一件開心事。

周永恆不停叫喊：「唔好搞我呀！救命呀！」（fb@Ho Simon）

周永恆站起後索晒氣，叫圍觀人士拍低被捕過程。（fb@Ho Simon）

陳薇昨日在IG限時動態貼上「腦細」林日曦優先訂飛的詳情，其後興奮表示：「arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ……啱啱腦細Like咗我嘅 story啊!!! I人毒X表示好開心。」

日前是陳薇的生日，她上載一人飲酒的黑白相片，身邊未見老公周永恆，並留言：「每一年我都想靜靜的渡過自己的生日，不是不想收到朋友的祝福，而是真係沒有什麼可以令我感到特別快樂的事情……但我在成長的路上走的每一步都是自己想走的，雖然有時候我沒想過未來會怎樣……但謝謝祝福我的朋友和逐漸成長的自己🙏🏻🫶🏻」。

周永恆內地妻陳薇生日一個人慶祝。（IG@britniiii_xo）

陳薇在IG限時動態貼上「腦細」林日曦優先訂飛的詳情。（IG@britniiii_xo）

過往陳薇經常分享一家三口合照，亦有周永恆與兒子的開心片段，試圖為周永恆建立好爸爸形象；不過，近年已將相關相片刪掉，只分享兒子的單人相及母子合照。

昔日父子溫馨照。（IG@britniiii_xo）

昔日父子溫馨照。（IG@britniiii_xo）

近年分享照片已見唔到爸爸身影。（IG@britniiii_xo）

周永恆於2001年17歲時加入娛樂圈，但形象欠佳，過往曾因藏毒、傷人、家暴、刑事恐嚇、襲擊警員而被起訴及判監。除了曾家暴前妻趙頌茹外，較近期的一次，是2023年他涉嫌出言恐嚇第二任的內地妻子陳薇，被警員帶走協助調查期間，多次警告後仍拒絕打指模，更向警員吐口水，表現不合作，最終法庭判他1項「抗拒警務人員」罪及1項「襲擊警務人員」罪成，即時監禁兩個星期並罰款二千元。當時周永恆的太太選擇原諒丈夫並陪同出庭，陳在庭外向傳媒表示自己有社恐，禮貌表示：「有叫周永恆少啲講嘢，感謝辛苦傳媒，由於不是公眾人物，其實自己都有社恐，感謝辛苦傳媒。」

2023年周永恆夫婦發生爭執，周永恆涉嫌出言恐嚇太太，後因不合作被拘捕。（葉志明攝）

周永恆老婆陳薇亦有陪老公出庭，接受訪問時表示自己不是公眾人物，並坦言有社恐。（葉志明攝）

周永恆多次因犯罪上庭。（資料圖片）