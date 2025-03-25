李蘊離婚 ｜內地才俊前夫IG早透露被人背叛：情節比小說狗血得多

33歲的李蘊（Renee）最近被爆出與內地金融才俊羅章冠離婚兩年，2015年她與拍拖3年半的羅章冠結婚後，便移居廣州，三年抱兩，婚後誕下一女一子，多年來她亦專心相夫教子，經常大騷所住的5000呎獨立屋。對於離婚原因和子女撫養權，李蘊避而不談，但就有網民翻看羅章冠的IG，發現到不少蛛絲馬跡。

李蘊2015年嫁內地金融才俊羅章冠，今突傳婚姻出問題。（Instagram/@renee0727）

羅章冠早於2022年就曾分享有關背叛的影片，又多次提到自己被背叛、被傷害，更直指人性自私、任性、不負責任和冷血無情，甚至直言現實的情節比小說狗血得多等等。羅章冠曾透露：「2022終於要結束了 去年的今天怎麼想都不會想到今年的結局 小說都沒那麼精彩 現實的情節比小說狗血得多 特別是近幾個月更如噩夢般 被欺騙 被背叛 被傷害 人性原來可以那麼自我自私任性不負責任冷血無情 怎麼都想不到自己會碰到 精疲力盡 心力交瘁 無奈無力無語 自己跟孩子們都留下無能為力的遺憾 2023年 充滿了未知 沒有人能保證會比過去更好 對於自己跟孩子們 更是要啓程一段未卜的前路 願老天保佑 遠離爛人爛事 善惡終有報」

好痛心！（截圖）

令人有不少聯想。（IG/@luo_zhangguan）

另外，羅章冠又曾寫道：「人和人剛認識的時候最好，熱情又虛偽，新鮮又浪漫。」之後再補充道：「直播裡面的大哥們，特別是榜一榜二榜三那些😂」恰巧的是李蘊一直以直播主身分在娛樂平台「17LIVE」唱歌，因甜美樣子歌藝比其他直播主出色，每次開LIVE也吸引大量觀眾捧場，亦有不少觀眾踴躍「課金」。

羅章冠又提到直播平台的「大哥們」。（IG/@renee0727）

有所暗示？（截圖）

近年周圍去！（IG/@renee0727）

Keep得好！（IG/@renee0727）

大解放！（IG/@renee0727）

李蘊近年越來越性感！（IG/@renee0727）

而羅章冠亦一早已清空所有與李蘊的合照，不時分享與一對兒女的一家三口幸福生活，他又曾暗指李蘊連兒子的幼稚園畢業禮都缺席：「這三年你經歷了一年多的疫情 經歷了一次學校的變更 經歷了生活的變故 不過看見自信開朗的你 爸爸很欣慰 姐姐跟爸爸一起參加你的畢業典禮 姐姐幫忙拍了好多照片 看著舞台上老師們動容的哭了 她也好幾次熱淚盈眶 姐姐心思細膩 小小年紀也被感染到了」

羅章冠經常都分享心靈雞湯。（IG/@luo_zhangguan）