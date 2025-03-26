奪命提示丨追查人體離奇自燃案　張振朗雙手全燒曬超高難度柔軟功

TVB新劇《奪命提示》上周開播有好成績，跨平台直播收視最高 21.4 點（139 萬觀眾），暫列 2025年兩線劇收視之冠。昨晚（25 日）兒童院個案正式落幕，並展開人體離奇自燃個案序幕，相當緊張！劇集除有緊張情節，亦不乏搞笑場面，本周主力「搞笑擔當」落在張振朗身上，劇組今日發布最新預告宣傳照,照片所見，張振朗除了做盡滑稽表情包、用口「轉筆」相當 Impressive，更挑戰人體柔軟極限，分別用腳持叉食意粉，或用腳將提子一嘢放入口，齋睇相都感受到振朗澎湃的喜感！

兒童院個案正式落幕。

尋晚展開嘅「人體離奇自燃個案」都緊張。

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振朗接受 TVB.COM 訪問時，笑言沒想過原來打算用作應付動作場面的拉筋，最後竟大派用場同時用來搞笑:「我真係估唔到架，我拍呢套嘢係拉筋拉得好勁嘅，因為我開頭拍動作場口時，每次都差唔多早四十五分鐘去到現場拉定啲筋，無非係想保護自己唔好受傷，因為會影響之後嘅拍攝。但跟住慢慢就需要越嚟越少時間去熱身，最後直頭唔需要拉（筋），因為啲筋亦鬆咗好多。」

張振朗雙手傷晒。

真係拎起支筆都難。

開心 Share 黃金搞笑 Moment 掌握大法

振朗還大方預告指用腳食意粉與提子場口，全因俊朗想與嘉莉箍煲，並謙稱因為監製Jazz 的一句座右銘而決定豁出去：「呢場戲最開心係排嗰陣我哋已經喺度笑，我哋好認真排架喎，但反而仲好笑。而最後我將隻腳擺晒入口，其實係 Jazz 嘅提議，佢話你橫掂食就食埋佢啦，有句 Jazz 嘅說話我好鍾意:『一係唔好做，要做就做盡佢！』」出名愛鑽研演戲的振朗，還開心分享自己拍搞笑戲時對自己的要求：「拍搞笑得一吓架咋，你能夠做到就好笑，做第二次可能已經冇咁好笑，做第三次更加冇得好笑。所以如何去控制嗰個 Moment 係好重要，所以有時排（戲）,我覺得有啲嘢好笑我會收埋先，到真係 Roll（機）時我先至會用，咁樣可以保持到新鮮感。」

張振朗為應付大量動作場面，身體軟柔度已經好高。

成隻腳放入口，完全零偶包。

張振朗話要演就要去盡啲。

問到最難忘動作場面，振朗是笑言為了拯救身陷險境的劉穎鏇，他向著行走中的車子起勢係咁跑，因而遭網民笑言「跑得快過 Tesla」，十分搞笑；振朗笑言相關場口拍得相當辛苦，但他卻十分喜歡：「Jazz 話想我睇上去真係跑到好辛苦，我記得嗰時嗰部車開到好快，我就係咁瘋狂追住嚟跑，我係用盡全力咁跑咗好多好多次，跑到索晒氣，因為個場口係話俊朗為咗救心愛嘅人，要用晒啲力。」

張振朗戲中係「搞笑擔當」。

張振朗啲搞笑表情包真係好盞鬼。