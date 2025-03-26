肥媽替天主教亡夫做破地獄完夢　回魂夜麵包冇一啖直覺老公在身邊

肥媽Maria Cordero昨晚（25日）擔任TVB Plus《直播靈接觸》最後一集嘉賓，主題為「中年好驚陰」。肥媽提到丈夫施曉洋離世前最後一段日子，他曾吩咐肥媽要為自己燒金銀衣紙，她說︰「臨走前佢話『雖然我天主教嘅，驚無錢使。我有一日走，你記得燒嘢畀我』所以做足儀式，破地獄都做齊，仲燒咗架紙紮Harley Davidson、Kawasaki電單車、四驅車，全部一比一。另外仲有球拍、樂器，全都係佢生前嘅興趣同嗜好。」

《直播靈接觸》昨晚最後一集。

肥媽擔任壓軸嘉賓。

肥媽表示跟丈夫的愛很真摯，希望能替對方多做點事。在頭七回魂夜當晚，肥媽預備了丈夫最愛的提子包及叉燒飯，她說︰「第二日個麵包無咗一啖，令我覺得老公喺我身邊。」她形容丈夫像沒有離開般，在身旁守護自己，就好似有趟天氣很冷，房中兩部冷氣忽然開動，肥媽認真的說︰「我知係老公，跟住我話『唔好玩嘢呀』。」事後才知是丈夫希望啟示肥媽要保留相機、鏡頭給孫女。肥媽又透露丈夫雖已離世近5年，但二人仍然存在「聯系」。她笑言但凡在家中有什麼物件找不到時，只要憑空喝一聲，該物件就會輕鬆找到，非常神奇。

肥媽談到跟亡夫的connection。

肥媽擔任壓軸嘉賓。

肥媽又透露丈夫雖已離世近5年，但二人仍然存在「聯系」。（fb圖片）

肥媽笑言但凡在家中有什麼物件找不到時，只要憑空喝一聲，該物件就會輕鬆找到，非常神奇。（fb圖片）

梁思浩自爆曾借肥媽跟亡夫的故事，令甘草演員煒烈走出喪妻陰霾。他表示跟煒烈原本不熟識，但敬重對方跟太太的情義︰「他經歷同太太10幾年癌病鬥爭，兩人依然相愛，可惜太太最後都不敵病魔。」思浩形容煒烈自此仿如失去靈魂，他說︰「佢唔返工、唔拍劇成日以淚洗面，好似行屍走肉。見到佢幾個月都係咁。」最後思浩跟煒烈講了肥媽的故事，解開對方心鎖︰「我同佢講人走咗都仲喺你身邊，你咁愛太太，如果佢企喺度望到你而家咁樣，會唔會好傷心？」思浩直言對方有段時間曾想過「唔做人」。

思浩藉肥媽故事助煒烈走出陰霾。