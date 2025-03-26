女偶像拍綜藝素顏出鏡變「無眉娘」　愛心爆棚唔收片酬獲激讚

內地人氣女星趙露思年初發長文證實患有抑鬱情緒病，還控訴遭到前老闆拳腳相向，拿走了巨額分手費才讓她離開，引起廣大關注。而歷經一段療養後，她的病情得以改善，還趁這段時間接拍公益性質的綜藝節目《小小的勇氣》，全程素顏出鏡且不收片酬，將最真實的自己呈現人前，獲得不少網民激讚。

趙露思年初發長文證實患有抑鬱情緒病，還控訴遭到前老闆拳腳相向。（趙露思微博圖片）

在療養這段時間，趙露思接拍了綜藝節目《小小的勇氣》，在節目中她全程素顏出鏡，連眉毛也沒有修畫，在鏡頭前以「無眉娘」狀態示人，雖零妝感但其整體狀態不俗，五官依舊精緻且皮膚白皙，如此一來帶給大家一種天然清純感，與節目的性質相當配襯。

趙露思素顏拍攝。（影片截圖）

在鏡頭前以「無眉娘」狀態示人。（影片截圖）

據指出《小小的勇氣》是一檔公益性質的綜藝節目，而一向善心滿滿的趙露思更為慈善不收片酬拍攝，在節目上不做預設，不定任務，由自己去決定旅程，希望能夠真正實現身心上的輕裝上陣，開啟一場自我治癒的旅程，透過走訪不同地方與當地人交流、體現當地人文生活，感受人與人之間的最純樸的情感交流，獲得自我成長的力量。

趙露思不收片酬拍攝。（影片截圖）

作為熱度高的大明星，明眼人都知道《小小的勇氣》會吸引不少廣告投入，為電視台帶來許多收益。而趙露思不收片酬，是望透過節目傳播能幫助貧困山區的小朋友，此舉動感動不少網民，激讚她是一位人美心善的好女孩。