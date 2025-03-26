視后李佳芯多間公司招手不愁出路 放飛自我有著落？

李佳芯(Ali ) 人靚戲好，觀眾緣極佳，過去亦憑多部劇集《BB來了》、《智能愛人》、《踩過界》、《白色強人》等演技被受肯定，但近年，因各種因素以及與TVB續約問題，工作量大減；但無損Ali 在觀眾及網民的受歡迎程度，例如《有種好男人》，放在全年最差跨年炮灰檔期出街，怎料口碑收視一樣爆，收視成績更要力壓台慶劇，不到你不服。

Ali好靚！（網上圖片）

但TVB向來都奉行「無話無邊個唔得」的政策，一邊改捧蔡潔做「Ali 2.0」，一邊放Ali 入「雪櫃」待傾談續約，拉鋸多時最終談不成；不過據幕後人員透露，多間影視娛樂公司都對這位「金蛋」相當有興趣，頻頻向Ali招手，當中古天樂旗下公司、影帝林家楝早在去年就被發現帶埋Ali出席職業訓練局講座，力邀她合作拍電影、ViuTV 亦有斟酌拍劇。

又靚又有觀眾緣！（網上圖片）

早前Ali 出席活動時，承認跟TVB合約完結，離巢回復自由身後，可有公司向他招手？Ali未有正面回答，只說：「不同的公司都有去傾談合作。」Ali 在社交平台寫上「今日啲頭髪放飛自我咗」，不知Ali 是否意味著不再受過去束縛，勇敢地展現自己的真實個性，已經選定去向？