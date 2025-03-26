全民造星VI｜花姐面試十分鐘即破功爆粗　為MIRROR成員個唱已請假

《造星VI》導師有梁祖堯同Gin Lee； 花姐同徐浩齊齊做評審，而強尼繼續做主持人。（梁碧玲 攝）

《全民造星VI》正式展開，大會今年為顯誠意，特地進行8日面試時間，希望盡量見到每位有交表格的參賽者。而《全民》要員花姐，今次亦強勢回歸，對於有參賽者在Threads指花姐揀人十分偏心，她在記者會上指︰「可能係佢樣或性格唔夠好，我個人不嬲都公正」。

出年考DSE的兩位參賽者，表示家人都十分支持自己《造星》。（梁碧玲攝）

12位今日到場海選的參賽者，有模特兒亦有學生。（梁碧玲攝）

花姐接受訪問時表示，由於今年參賽年齡降至16歲，所以都有警告自己要忍口。「因為自己都係媽媽，如果見到個人畀人用粗口鬧會好傷心，但好似忍唔到十分鐘，真係好忟憎，但嗰日對自己影響都好，原來好多年輕人都想追夢，仲要唔係玩玩吓。」

花姐表示自己兩位兒子無興趣造星，又叮囑一句︰「唔好搞啦，畀我兩個仔安安樂樂過埋下半世啦，我唔想佢哋入行，因為太辛苦。」花姐訪問時亦不慎爆粗，她解釋自己並非「係又鬧唔係又鬧」，又爆強尼比自己更忟憎。今年《全民造星VI》不到海外招募，但有不少參賽者專程由外國返港，花姐一開始擔心繼續招募男生會失去新鮮感，但見有如此多人報名都感到得戚，強尼亦透露有《造星》第一、二屆參選者再次出現。

Gin Lee 坦承因《造星VI》而忍痛推job。（梁碧玲攝）

一如以往今屆會有99位學員，問到會否提醒學員在處理感情事要慎重，花姐表示：「應該唔會因為呢樣嘢去考慮，因為係私事，海選時唔會擺在考慮之中。當我覺得會係佢經理人時，我會提醒佢，一日佢未係我藝人，我無資格去決定。」

由於MIRROR有部分成員今日舉行演唱會，花姐表示此乃最擔心的問題，剛剛亦發脾氣，但她打算搵多些同事幫手，而MIRROR成員演唱會期間，她亦已向《造星VI》請假。問到同樣《造星》出身的阿Dee（何啟華）成功做業主，花姐表示：「我都係睇新聞先知，佢係咪有副業？大家去check佢啦。但真係好有成就，出道7年有兩個物業。」