喬宏95歲遺孀小金子近況曝光　與黃愷欣回港透露現居美國老人中心

金像影帝喬宏1999年於美國西雅圖心臟病發逝世，享年72歲。他生前與太太小金子（劉彥平）鶼鰈情深，離世後小金子長居美國多年，甚少露面。近日小金子罕有返港出席佈道會，同場還有於90年代息影、移美多年的前TVB花旦黃愷欣。小金子在佈道會結束後，接受《TVB娛樂新聞台》訪問罕談近況，透露自己目前在老人中心生活。

喬宏當年憑與蕭芳芳主演的《女人四十》奪得金像影帝。（劇照）

喬宏與太太小金子一直相當恩愛，鶼鰈情深。

小金子近日回港出席佈道會。（TVB）

小金子雖然因曾經患癌及電療引致行動不便，需要以輪椅代步，但她說話時中氣十足，反應和對答精靈，不時面露笑容，她受訪說：「因為原本我哋喺西雅圖間屋好大，但係家下喬宏叔已經俾神接去，我啲仔女又大個，冚嘭唥都冇喺度 ，剩返我一個。個仔唔放心，佢（指一指上天）唔放心，佢同我預備咗一個好好嘅老人中心。」黃愷欣則表示該中心配套好好、很大間很舒服，儼如五星級酒店。

小金子相當精靈，對答如流，又透露目前居於美國的老人中心。（TVB）

小金子指一指上天說：「佢唔放心，佢同我預備咗一個好好嘅老人中心。」又透露該處環境不錯。（TVB）

小金子與黃劍文是相識多年的教友。（TVB）

被問到兩位的保養秘訣，黃愷欣說：「心裏面有愛就係最好嘅保養秘訣。」而小金子則說：「我呢世人入禮拜堂都冇化過妝，我一生冇化妝，因為喬宏叔話你個樣，神造你咩樣，我就鍾意你嘅樣。」聽起來都相當浪漫。此外，黃愷欣今次難得返港，她透露前幾日有跟蔡少芬等圈中好友食飯聚舊，對方更載她去珠海玩，相當開心。

黃愷欣亦面色紅潤相當精神，她透露：「心裏面有愛就係最好嘅保養秘訣。」（TVB）

黃愷欣透露回港有相約蔡少芬去玩。（TVB）

喬宏與小金子向來是圈中恩愛夫妻，並且相當虔誠，女方年輕時於「麗的呼聲」報新聞，因而邂逅喬宏，最終二人在1958年結婚，婚後育有二子一女，和睦幸福。儘管兩人已天人永隔26年，小金子去年接受《恩雨之聲》訪問時，講起亡夫突然猝逝的情境仍相當難過，她說：「因為完全沒有一點徵兆，健健康康的，出去之前我剛洗完很多衣服，我要把衣服摺好再去吃飯，他說『不要摺了，人家等我們，回來再摺吧』，結果回來的時候，穿衣服的人已經被神接去。」小金子憶述當時的心情仍眼紅紅說：「我對著那堆衣服哭得非常難過，我該怎麼辦？丟掉嗎？不捨得，穿嗎？穿的人已經不在了，我一路哭著一路上樓……」聞者心酸。

小金子去年受訪時，講起亡夫突然猝逝仍難掩哀痛。（恩雨之聲）