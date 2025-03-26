38歲男星越住越富貴入住四層別墅　室內設旋轉樓梯仲有地下室客廳

現年38歲的鄭愷在2020年與女星苗苗結婚，婚後育有一子一女，一家四口相當幸福。然而。近日他老婆苗苗就拍片分享搬屋過程，二人為了方便小朋友上學而從效區搬到近市區地段，越住越富貴，租住新居為四層別墅，空間非常之大，設有小朋友專區、大人工作區、戶外有花園等，乍看之下單是客廳已有一個籃球場大，相當跨張。

鄭愷﹑苗苗在2020年結婚。（苗苗微博圖片）

從苗苗曝光的影片可見，為了搬屋她親力親為，甚至親自粉刷牆身，皆因該別墅是他們千挑萬選心儀的住所，望能達到自己的理想裝修。該別墅有四層，戶外設有私人花園，空間感非常之大，而鏡頭一轉回到室內，客廳位置相當大，還有落地玻璃窗，光線感充足，客廳位置設有小朋友專區及用餐地方，兩個空間相加乍看之下有一個籃球場大，而且旁邊還有旋轉樓梯直達上層，上層中間位置相當廣闊，旁邊還設有小朋友區域擺放小孩東西的玩具房，可想而知他們是多麼的重視小朋友。

家中有旋轉樓梯。（影片截圖）

上層設有玩具房。（影片截圖）

客廳位置。（影片截圖）

客廳位置。（影片截圖）

隨着鏡頭一轉來到衣帽間，靠牆壁位置設置不同衣帽架擺放衣服，中間廣闊，空間範圍頗大。另外，在閣樓位置設有小朋友房間及苗苗的個人工作室，木材建築加上擺設，非常有歐式的感覺。

衣帽間空間範圍頗大。（影片截圖）

地下室客廳。（影片截圖）

除了，正規的客廳之外，他們還在地下室設有客廳位置，分成兩個不同區域，前方位置擺放着梳發，設有大型電視機、擺放書櫃等，後方位置是設置小朋友專區，供小朋友玩耍，該幢別墅前前後後空間加起來比起一個籃球場還要大，難怪苗苗表示要用5日時間才能搬完，而且每日要用6小時收拾，一共要用6日時間，絕對是大工程。

閣樓工作間。（影片截圖）