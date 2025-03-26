Elka@Lolly Talk與煒賢@Zpecial拖手返歸戀情曝光　去年早有端倪

曾參加《冤枉新秀訓練營》及《全民造星IV》的女團Lolly Talk成員鄭芷淇 （Elka），近日被爆新戀情！22歲的Elka於2022年曾公開與YouTuber「波仔」黃浚銘（Boris）的戀情，後來分手，Elka曾在直播中表示：「大家唔好問啦！我淨係覆一次啦，就係我而家單身嘅。」

Elka（中）是女團Lolly Talk成員。（資料圖片）

Elka曾與YouTuber Boris拍拖。（YouTube截圖）

不過Elka後來在直播中承認分手，但冇細講詳情。（IG截圖）

而近日Elka就被傳媒影到與樂隊Zpecial的煒賢手拖手行街，當日女方與友人出完街，便去新蒲崗會合男友，她戴上Cap帽、口罩及身穿黑色運動褸，打扮低調，不過一雙白滑美腿就相當吸睛；而向來大隻的煒賢，則以白色緊身背心仔上陣，大騷養眼爆肌身形。二人手拖手行街，有講有笑，表現親暱，其後更急急腳步入一棟唐樓，由Elka攞出鎖匙開門，估計是女方的寓所，看來二人已發展到同居地步。

Elka被爆戀上Zpecial的鼓手煒賢。（IG@10.09.c）

報道指她與煒賢手拖手步入新蒲崗唐樓單位。（IG@10.09.c）

煒賢是樂隊Zpecial成員。（IG@waiyin118_zpecial）

Zpecial是華納旗下樂隊。（IG@waiyin118_zpecial）

煒賢經常身穿白色衫大騷肌肉，他與Elka手拖手當日，亦是身穿招牌白色背心。（IG@waiyin118_zpecial）

兩人之所以撻出，據指是源於去年Elka與拍檔現身Zpecial主持的網上節目《醉酒Don't Call》擔任嘉賓，四人邊飲酒邊講感情事，煒賢探聽Elka與前度Boris分手原因，但女方寧願飲酒都拒答，之後她聽煒賢講分手emo經歷時，已心心眼對方；期間煒賢被問到曾對女友做過「最肉麻的事」，他自爆連續六個月幫女友吹頭，女友每次到他家，都不用自己動手吹頭，在旁的Elka聽完都心動，冧爆大讚：「呢個幾sweet！」，煒賢更補充無論女友是長頭髮或短頭髮，只要對方鍾意就會幫她吹頭，估計因此令短髮的Elka都被融化。而當日的節目上，Elka被問到要在華納揀一位「有幻想、覺得同佢拍拖好正嘅男artist」時，坦言喜愛搞笑的男生，雖然本身想揀洪嘉豪，但因為怕與對方拍拖生活會很平淡，於是改口揀煒賢，更謂：「你諗吓，佢會幫女朋友吹頭，吹六個月喎！」

有指Elka（右二）與煒賢（右一）因為這個《Drunk call》節目而撻著。（YouTube@warnermusichk）

Elka聽到煒賢講分手經歷，露出憐憫眼神。（YouTube@warnermusichk）

當煒賢自爆為前女友做過最肉麻的事便是連續六個月幫對方吹頭，Elka認證：「呢個幾sweet！」（YouTube@warnermusichk）

Elka被問到會想跟哪位華納藝人拍拖，她最初想揀洪嘉豪，但因為怕拍拖會太悶，於是改口揀煒賢。（YouTube@warnermusichk）

報道指，節目後二人便不時在社交網隔空傳情，Elka亦主動出擊向煒賢投懷送抱，結果很快就成功俘虜對方！

二人愈坐愈埋。（YouTube@warnermusichk）