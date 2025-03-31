三命｜蘇家樂被杜琪峯一針見血難聽過粗口　何啟華三煞獲自信心

2022ViuTV節目巡禮已出現《三命》，4年後，成品終於播出，Dee、蘇家樂、肥腸各有不同得期待。（梁碧玲攝）

杜琪峯相隔30年再製作劇集，擔任ViuTV原創劇《三命》監製，男主角蘇家樂經歷了8次casting，終於得到駱澤信一角；肥腸（徐浩昌）本是杜Sir旗下藝人，以為會有優勢？肥腸表示連《三命》要開拍，也是由朋友的朋友口中得知，得到「阿勤」一角的他，希望著今次機會在杜Sir面前一雪前恥；Dee哥何啟華由面試到煞科雖然無緣見杜Sir真身，但慶幸戲份由當初的一場最後越加越多。

首拍杜Sir即分飾三角，打大佬一樣，蘇家樂表示比起單詞或四字成語，最難受係杜Sir每次都一針見血講中自己做錯什麼。

蘇家樂當初收到casting邀請時，連作品是劇集、電影抑或綜藝性質都不知道，每次casting都會專屬劇本，8次的試戲每次約4至6小時，由「這麼近，那麼遠」的感覺，到得到角色後「吓，點會搵我？」至每日開工都打仗一樣、收工不停回想自己可以做好一點，蘇家樂在如此高壓環境下瘋狂脫髮。「對於我嚟講係成就解鎖，因為你嘅應變、自如狀況，都係喺呢個高壓環境下學返嚟，我唔敢話自己做得好好，但盡咗力。」蘇家樂在劇中分飾三角，每角際遇不同，開拍前他需向杜Sir解讀駱澤信，這份功課一點都不易。

Dee本身收劇本時，只得一場戲，「加戲」以及「無補拍」令他知道自己無做錯。

自覺以前做得不夠好，令杜Sir留下了壞印象的肥腸，對於「阿勤」一角十分著緊。「我喺背同讀對白都唔係好叻，嗰段時間好專注去令件事清晰啲。（覺得自己成功一雪前恥？）自從拍完之後，由佢同我打招呼嘅語氣，覺得應該係過咗一關，都應該係還得神。」

蘇家樂在劇中分別飾演黑社會、漫畫家以及工務員。當初Casting時都以為自己唔得，但慢慢地又有「這麼近那麼遠」感覺，到獲正式通知時，連開心都反應不過來。（梁碧玲攝）

Dee哥因為仍未接觸杜Sir成功，所以只能以「無補拍」當作過關，訪問中，Dee坦言做藝人缺乏安全感，因為所做的事情，沒有一個標準答案。「做咗出嚟好唔好，或者好在咩都唔知。我本身得一場戲，後來加多場，之後再加變成由年輕演到去中年，我煞咗三次科，所以叫自己三煞。就係因為呢樣嘢，佢哋畀咗我信心，30幾歲拍完《三命》先獲得第一個自信心，原來咁做係啱，因為你有機會一世都遇唔到。」

Dee當初收劇本時，用了不少時間消化當中的四字成語，及至後來由工作人員口中得知杜Sir的評價，令他30幾歲人獲得第一份自信心。（梁碧玲攝）

Hair: Harris Lai@Chicprivateisalon（Dee）Daniel Ng （蘇家樂）

Makeup:Cori Wong@Annie G Chan Makeup Centre（Dee）

Styling: X.Glow HK（Dee）

Outfit : Mr Porter, Pedro Shoes, Puyi Optical（Dee）MOODLABBYLORRAINE （肥腸）agnès b.（蘇家樂）