奪命提示｜張振朗犧牲色相脫到只剩內褲　仲要畀「佢」夾大腿內側

TVB劇集《奪命提示》由陳山聰、張振朗、丁子朗、劉佩玥、劉穎鏇、郭柏妍及林子善等人主演，今日（26日）播出一集隨著鄧智堅被捕後正式落幕。而新一宗案件是講到「人體自燃」，謝可逸喝了不明液體以致人體自燃致死，張振朗、丁子朗、劉穎鏇、郭柏妍奉命調查。

新一宗案件是講到「人體自燃」，謝可逸喝了不明液體以致人體自燃致死。(節目截圖)

張振朗、丁子朗、劉穎鏇、郭柏妍奉命調查。(節目截圖)

張振朗撲火時弄傷手，劉穎鏇心軟照顧他，但原來他早已康復，張振朗更「扮可憐」希望劉穎鏇可繼續照顧他，但張振朗卻因此而變「諧星」。張振朗明明雙手已經康復，但見到劉穎鏇上門找他，立即自行把雙手包紮，用腳來開門以博同情。張振朗特地弄污了衣服及身體，劉穎鏇雖然知道他假扮，但都繼續表示：「我幫你抹身身啊！」

張振朗更「扮可憐」希望劉穎鏇可繼續照顧他。(節目截圖)

張振朗明明雙手已經康復，但見到劉穎鏇上門找他，立即自行把雙手包紮。(節目截圖)

張振朗明明雙手已經康復，但見到劉穎鏇上門找他，立即自行把雙手包紮。(節目截圖)

張振朗更「扮可憐」希望劉穎鏇可繼續照顧他。(節目截圖)

張振朗被劉穎鏇綁在床上並且脫到只剩下內褲，而劉穎鏇亦脫到只剩下小背心，豐滿的上圍盡現，她更把身體傾向張振朗，用口餵提子予張振朗。張振朗興奮表示：「原來上次係預知夢！」劉穎鏇則問他：「係咪好想食啊？」但因為她已經知道張振朗是扮未康復，於是就想出了這個方法「懲罰」他。

張振朗被劉穎鏇綁在床上並且脫到只剩下內褲。(節目截圖)

劉穎鏇亦脫到只剩下小背心，豐滿的上圍盡現。(節目截圖)

劉穎鏇更把身體傾向張振朗，用口餵提子予張振朗。(節目截圖)

劉穎鏇更把身體傾向張振朗，用口餵提子予張振朗。(節目截圖)

劉穎鏇派出「蟹」來懲罰張振朗。(節目截圖)

劉穎鏇先叫他閉上雙眼才把提子給他，結果他閉上眼後，就被劉穎鏇拿了一隻蟹來「夾」他大腿。劉穎鏇穿回衣服後對他說：「邊及你講大話咁衰格啊？」之後就任由他被蟹夾，不打算解救他。結果第二天，張振朗「成隻蟹」般走動兼歸隊，令在座的同事都笑不攏嘴，而玩弄他的劉穎鏇就笑到不能自已。

張振朗閉上雙眼等待劉穎鏇。(節目截圖)

劉穎鏇拿了一隻蟹來「夾」他大腿。(節目截圖)

劉穎鏇拿了一隻蟹來「夾」他大腿。(節目截圖)