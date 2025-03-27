奪命提示｜郭柏妍「狠樣」打拳勁Cute　起飛腳誤傷張振朗重要部位

由文偉鴻Jazz監製、梁恩東及湯健萍編審的動作懸疑劇《奪命提示》，昨晚（26日）一集繼續是人體離奇自燃事件，郭柏飛（陳山聰飾）及姜姐（劉佩玥飾）決定循「他殺」方向調查，與死者龍哥（謝可逸飾）有不少積怨的阿德（郭子豪飾）因具備殺人動機、成最大嫌疑人！柏飛及姜姐有感阿德在拳賽中輸給龍哥不合理，與此同時Julie提供最新線索，二人因而查到名為K3PC的化學物質、溝了水後能產生助燃作用甚至爆炸，但若當中溝了胃液，則不會產生任何化學反應，令事件更添懸疑… 另邊廂，阿德與女友庭嘉（麥詩晴飾）兩度遭壞人埋伏，而每次庭嘉同學商雙（郭柏妍Rosita飾）都會出手帶二人殺出重圍…



郭柏妍昨晚勇救好友及其未婚夫。

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昨晚Rosita在拯救好友場口雖然表現有板有眼，不但眼神夠晒兇狠，出拳及起飛腳亦相當有力勁。不過原來一切只是劇組打造的效果，鏡頭背後的Rosita在拍攝現場走動時恍如小學生趕放學般，Cutie慌失失樣子配以「盲頭烏蠅式」跑姿，相當搞笑。至於打戲部分，Rosita雖表現得一面認真，但依然全程散發著姐手姐腳的味道，可愛爆燈！據知，今晚Rosita又有新搞作，在其中一場跟張振朗學打拳的場口，Rosita將會唧出「狠樣」展現「花拳繡腿」，還會「腳柏妍」上身踢傷振朗重要部位，敬請期待。

郭柏妍一臉認真嘅論盡跑姿好Cute！

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仲要成日打唔中人搞到NG。

今晚劇情預告截屏，齋睇相，郭柏妍都幾有喜感。

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妙妙白淨肌膚＋長腿獲讚

另一焦點場口，是柏飛及姜姐為蕊蕊（區明妙飾）在歌唱比賽中伴舞！向來是網民熱捧女神之一的妙妙，大晒少女魅力又唱又跳，還大擺愛心手勢兼嬌俏叉腰，加上山聰與阿Moon在背後落足表情生鬼伴舞，成功惹起網民關注，大讚妙妙白淨皮膚及長腿夠晒吸睛，網絡更因而流傳大量妙妙跳舞截屏。13、14歲時因迷上韓國女團Twice而萌生女團夢的妙妙，16歲時曾獲得到韓國當練習生的機會，不過當時因為還未清楚自己想要的方向、以及想專注學業，妙妙毅然推掉這個難得的機會，並明確地表示一定要先完成中學畢業，目標清晰！為了實踐女團夢，妙妙與8名志同道合的女性好友組成女團Morii Girls美少女企劃，專門跳唱K-pop cover。

妙妙表情多多。

妙妙跳女團舞少女味爆燈。