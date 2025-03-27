30歲男偶像坐直升機空降活動現場超有排場　展現灌籃實力型到炸裂

現年30歲的王嘉爾（jackson)在內地發展多年擁有高人氣，近日他就獲邀現身上海出席活動，居然坐直升機空降現場，相當有排場。在活動期間，他還展示籃球實力，令在場人士尖叫聲不斷，將氣氛推至最高潮，一舉一動都型到不得了，令網民們紛紛激讚。

王嘉爾坐直升機現身活動。（微博圖片）

從網上曝光的影片可見，王嘉爾乘坐着直升機抵達活動現場，在準備步出機門前，他就坐在機內擺出多個pose，非常有型有款，引起周邊人士歡呼聲不斷。隨後，他就以跑步的方式進入活動內場，這個出場方式顯得非常特別，被網民激讚很酷炫。

型到不得了。（微博圖片）

展現籃球實力。（微博圖片）

當他進入內場後，他就與其他嘉賓一起展現籃球實力，在充滿科幻的場地上打籃球，過程中他更大展灌籃技術，輕而易舉地成功灌籃，令全場熱血沸騰。而身為大明星的他，在過程中眼見有攝影師流鼻血蹲下來休息時，他更即刻上前關心及協助，還親自手拿着紙巾為對方止血及抹血，善心的舉動再一次感動人心。

上前關心攝影師。（微博圖片）

王嘉爾為攝影師止血。（微博圖片）

另外，從網民零修圖的鏡頭下可見，王嘉爾的顏值絕對是360度零死角，其五官精緻、臉部輪廓分明，下顎線線條顯而易見，皮膚白皙，身材精壯，無論正面還是側面依然俊俏，幾乎零瑕疵的他被讚帥出新高度。

生圖狀態不俗。（微博圖片）

狀態非常好。（微博圖片）