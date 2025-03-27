周杰倫捲豪賭輸10億是非後首來港勁風騷 期待啟德個唱揭加場關鍵

台灣天王周杰倫（Jay）早前被捲入豪賭輸10億身家傳聞，其後他急發聲明澄清，指：「該傳聞所有內容均與周杰倫無關！請各界勿再以訛傳訛。」雖然傳聞引起網民熱議，但周杰倫的心情似乎沒有被傳聞影響，照計劃到澳洲錄製新專輯，還於當地享受親子樂。今晚（27號），周杰倫更來到中環出席品牌活動，由於周杰倫已一段時間沒有來港出席公開活動，故粉絲為之瘋狂，吸引逾400粉絲到場支持，人群擠滿商場兩層，人氣超勁。

周杰倫現身全場尖叫聲四起。（陳順禎攝）

周杰倫戴上黑超，以全身黑色打扮Chok爆現身，在現場守候多時的粉絲，一見到偶像即陷入忘我狀態、瘋狂尖叫，現場圍欄更險被推到。而周杰倫見到粉絲如此熱情「招呼」自己，心情明顯靚到爆，邊行邊與四周粉絲揮手打招呼，盡可量照顧到不同位置的粉絲，非常貼心。

周杰倫魅力不減。（陳順禎攝）

周杰倫受訪時，被問到6月踏上香港最新的啟德體育園舉行演唱會，心情如何？他表示自己心情也非常期待，也希望所以歌迷朋友可以聽到演唱會，他知道有朋友問可不可以加場，對他來說，可以加場當然很好，但還要看主辦方，因為前面還有謝霆鋒、JJ林俊傑和五月天都會比他先唱，所以這個場館他是非常期待，可能之後也會問他們開完感覺怎麼樣，然後再選適合的歌曲High爆啟德。

周杰倫非常期待六月的啟德個唱。（陳順禎攝）

另外，周杰倫日前在社交平台曬出在上海出席F 1賽車大賽，同場還有林志穎，問他會有興趣加入賽車行列？周杰倫幽默說：「其實我本身就是賽車手。」更口快快將其在電影《頭文字D》的角色「藤原拓海」，說錯為「藤原豆腐」。他續言：「這次重返賽道，其實只是想穿著皮衣，感受一下賽車手的感覺，你說我能不能成為真正的賽車手，我覺得很難，因為我開車的技術拍拍電影就好。」