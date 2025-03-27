周殷廷同黃妍挑戰做班主任　教學生做好風險管理為投身社會做準備

是次《點收科？保習班》「風險管理與保險」校園挑戰日，邀請了深受年輕人歡迎的歌手黃妍（Cath）及周殷廷（YT）擔當「班主任」，分別於21日及27日，走訪三家院校與同學們互動，透過不同挑戰協助同學了解風險管理的概念、學習如何利用保險管理人生不同風險，並且增加他們對保險行業的認知。

主持葉文輝、周殷廷、黃妍與同學們大合照。(公關提供)

左起_葉文輝、黃妍、香港保險業聯會代表HDI Global SE Liability Underwriting Manager – Asia Samson Lam、保險業監管局代表 法規執行部見習行政人員鍾德明Pluto、周殷廷。(公關提供)

周殷廷、黃妍合照。(公關提供)

今日 (27日) 「班主任」黃妍老師及周殷廷老師，聯同保險業監管局及香港保險業聯會的代表，來到「香港城市大學」，進行《點收科？保習班》「風險管理與保險」校園挑戰日。參加挑戰的同學們需接受「班主任」黃妍及周殷廷3個環節大挑戰，通過解難及知識問答，了解保險業基本概念，以及評估和應對不同風險的方法；並從中認識保險行業的專業範疇，包括不同職位的工作及入職要求。

黃妍。(公關提供)

周殷廷.。(公關提供)

.周殷廷、黃妍與同學們玩遊戲。(公關提供)

為協助本港年輕一代了解風險管理的重要，並提升他們對保險業的認知，保險業監管局及新城廣播合辦了《點收科？保習班》「風險管理與保險」校園挑戰日。在香港保險業聯會全力支持下，活動分別於3月21日及27日，在本地三家大專院校「香港理工大學專業及持續教育學院」、「香港教育大學」及「香港城市大學」校園內舉行，通過團體解難及問答環節，加深本地大專生的保險知識，為他們將來投身社會做好準備。

周殷廷、黃妍與同學們合照。(公關提供)