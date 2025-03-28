TVB紐約電視電影節獲6項提名　張振朗同張曦雯再角逐視帝視后寶座

無綫（TVB）今年再有節目及演員於「2025紐約電視電影節」中獲得提名，藝人及節目都獲得世界各地的肯定，約電視電影節將於當地時間5月22日舉行。日前公布了演員及節目入圍名單，TVB一共獲得6項提名。



「雙料視帝」張振朗憑《反黑英雄》獲提名男演員組別，他去年於劇集《反黑英雄》中飾「徐國賢」一角，在《萬千星輝頒獎典禮2024》中首奪「最佳男主角」及「馬來西亞最喜愛TVB男主角」兩個獎項。而「馬來西亞視后」張曦雯憑《企業強人》獲提名女演員組別，她於劇集《企業強人》中飾演「宋翹」一角，在《萬千星輝頒獎典禮2024》中奪得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」。

張振朗成為雙料視帝。（梁碧玲攝）

張曦雯（張祖銘攝）

而《2024香港小姐競選決賽》獲提名製作設計／美術指導組別，《無窮之路IV-一帶一路》則獲提名國際事務紀錄片組別。《飛越五十載》獲提名英雄紀錄片組別，《新聞透視：有片無真相》則獲提名科學及科技紀錄片組別。

《2024香港小姐競選決賽》入圍「2025紐約電視電影節」的「製作設計／美術指導組別」提名。（TVB提供）

入圍提名名單如下：

男演員組別：張振朗《反黑英雄》

女演員組別：張㬢雯《企業強人》

製作設計／美術指導組別：《2024香港小姐競選決賽》

國際事務紀錄片組別：《無窮之路IV–一帶一路》

英雄紀錄片組別：《飛越五十載》

科學及科技紀錄片組別：《新聞透視：有片無真相》