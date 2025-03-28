女偶像夜間錄節目跑步突趴地下唔郁嚇死人　網民驚發生高以翔事件

6年前台灣男星高以翔在內地錄製浙江衛視綜藝節目《追我吧》時，因突然暈倒昏迷，經過送院緊急搶救後不治，終年35歲。近日，韓國女團（G)I-DLE中國籍成員宋雨琦在晚間錄製該台全新一季《奔跑吧》節目時，跑步跑到突然整個人躺在地下約四分鐘，似乎顯得非常辛苦，當下完全沒有工作人員上前了解情況，畫面瘋傳後令粉絲相當擔心，同時紛紛指責浙江衛視，難道忘記了高以翔事件？

高以翔已離開大家6年了。（高以翔微博圖片）

從曝光的影片中可見，在晚間時分宋雨琦錄製節目，她在馬路旁努力奔跑着，旁邊有一車輛跟隨，怎料跑到目的地時她就整個人躺在地上動彈不得，似乎整個人已經非常疲累，而當下完全沒有工作人員上前了解情況，旁邊的攝影師還繼續進行拍攝，隨後其他嘉賓急急上前了解，女星孟子義就第一時間蹲下來關心她的身體狀態，宋雨琦足足躺在地上約有4分鐘時間。

宋雨琦晚間錄製節目跑步。（微博圖片）

躺在地上動彈不得。（微博圖片）

畫面曝光之後引起不少網民紛紛指責浙江衛視，直指當下為甚麼沒有工作人員第一時間上前了解她的身體狀況，同時亦不見有醫護上前了解，而且在晚間進行如此高強度的運動，本身就是對身體不太好等，驚怕重現高以翔事件，大家表示：「殺人台就是這樣屢教不改」、「一點也不考慮嘉賓人身安全」、「殺人台名不虛傳」等，喊話要抵制浙江衛視。

其他嘉賓第一時間上前了解她的身體狀況。（微博圖片）

網民留言。（微博圖片）

而事件引起廣大關注，宋雨琦隨後在微博報平安：「大家別擔心哦，我沒事，跑男是真跑男，我是拼盡全力去衝刺，在終點累了在地上休息了一下而已。別擔心啦！謝謝大家的關心，期待節目的播出吧！晚安，早點休息呦。」