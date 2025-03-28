奪命提示1-15劇情｜TVB演員陣容+更新時間｜陳山聰/張振朗/劉佩玥

TVB《奪命提示》，有文偉鴻作為監製，梁恩東、湯健萍為編劇，由陳山聰、張振朗、劉佩玥、劉穎鏇等人領銜主演的電視劇。《奪命提示》幾時播？本文將會介紹這部TVB電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員陣容。

TVB《奪命提示》1-15集劇情 - 幾時播?

TVB《奪命提示》11-15劇情

《奪命提示》第11集 (03/31)

商雙為庭嘉的遭遇深感同情，子超卻認為她缺乏專業素養，兩人關係劍拔弩張。嘉莉關心俊朗，但被子瑜點破後刻意疏遠，讓俊朗困惑。此時，子超得知商雙有意辭職，急忙向她道歉，試圖挽留。為了測試嘉莉的心意，俊朗與同事林志美上演了一出假裝交往試探嘉莉，不料卻...更令人不安的是，曦文、嘉莉和商雙接連不斷地做著噩夢，她們懷疑這一切都與一種神秘的療癒音樂有關。曦文收到Julie傳來的詭異音訊，與她們在夢中聽到的聲音驚人地吻合。ASIB循著線索來到一座偏遠的小島，曦文等人在一間廢棄的房屋裡，遭遇了一個孔武有力、神情癲狂的神秘人物……

《奪命提示》第12集 (04/01)

一間廢棄的房屋裡，幾具身份不明的乾屍被發現，種種跡象表明，這與一個名為「百歲社」的組織有關。為了查明真相，俊朗和嘉莉偽裝成職員，秘密潛入百歲社進行調查。與此同時，曦文發現柏飛似乎是蕊蕊暗戀的對象，心中不免泛起一絲醋意。子超的母親趙嫦娥做義工，商雙送去物資，兩人相談甚歡。嫦娥被搶劫，嫦娥的前夫方炳權挺身而出，救下了她，並懇求嫦娥的原諒。為了更深入地調查百歲社，柏飛和曦文假扮成一對富豪夫妻，卻不料被老奸巨猾的經理孟鏡波盯上，在他們的住處安裝了偷拍鏡頭。為了不暴露身份，柏飛和曦文被迫在鏡頭前扮演恩愛夫妻，卻在不知不覺中假戲真做，彼此產生了微妙的情愫。曦文從病人顧小麗口中得知了「靈宇宙研習營」復生儀式，她設計，與柏飛一同混入了研習營。

《奪命提示》第13集 (04/02)

曦文身陷險境，幸得柏飛及時相救，而種種跡象表明，小麗的丈夫羅繼宗嫌疑最大。子超和商雙奉命對羅繼宗夫婦展開秘密監視。另一方面，子超在幫助母親嫦娥向無家可歸者派發食物時，意外與生父炳權重逢，但父子關係惡劣。柏飛和曦文被提前帶往研習營，而作為工作人員的俊朗和嘉莉也一同來到了荒島上。嘉莉敏銳地察覺到食物被下藥，她冒險暗中調換了食物，使得柏飛和曦文得以倖免，而她和俊朗卻不幸中招。在藥物的作用下，研習營的參加者們變得異常亢奮，他們在「老師」的煽動下，開始瘋狂地獵殺包括俊朗和嘉莉在內的五名「罪人」。與此同時，羅繼宗終於找到了機會，帶著小麗混入了研習營，而暗中跟蹤他們的子超和商雙，卻不慎暴露了行蹤……

《奪命提示》第14集 (04/03)

為爭奪「復生」機會，參加者互相殘殺，積分最高的柏飛和曦文自然成了眾矢之的，遭到其他參加者的猛烈攻擊，柏飛也因此受傷。繼宗和小麗加入混戰，老師煽動獵殺「侵入者」子超和商雙。在逃亡的過程中，子超和商雙意外地與柏飛和曦文相遇，而「老師」也很快得知了他們四人是一夥的，立刻下令將他們全部剷除。死裡逃生的俊朗和嘉莉決定鋌而走險，突襲「老師」的大本營，然而，他們所期盼的重要罪證卻早已被銷毀殆盡。正當眾人一籌莫展之際，Julie傳來了一條訊息，預示著「復生儀式」即將正式開始……蕊蕊熱心照顧柏飛，柏飛和曦文假裝交往以斷其念想。子瑜病情惡化，俊朗要與嘉莉共同守護她。

《奪命提示》第15集 (04/04)

子超對商雙有好感，一同做義工卻狀況百出。予安無意得知俊朗秘密，後來收到Julie訊息。予安裝病騙錢被柏飛識破，求助曦文，坦承只想為子瑜治病。予安替叔叔炳權帶水貨到駭客家，發現與子瑜遺失的同款手錶，Julie誘其偷錶。予安再送貨遇甘澤等恐怖分子尋仇，幸柏飛等人趕到。予安以為脫險，甘澤和戴傑卻為尋子瑜手錶來到童夢之家。

TVB《奪命提示》1-10劇情

《奪命提示》第6集

柏飛等人救出予安和佩雯，淑娟卻不知所蹤。子瑜遺失手錶感失落，獲俊朗和嘉莉安撫；俊朗希望重修舊好，但嘉莉未能忘記過去。子超相信淑娟善良，俊朗不以為然，二人各執己見。子超找到被通緝的淑娟，得知其往事……柏飛、曦文察覺桐輝之死有可疑，在案發現場找到重要線索。俊朗和嘉莉得悉子瑜就在疑犯車上，心急追捕。子瑜發現疑犯的殺人罪證，疑犯頓起殺機……柏飛和曦文從Julie提示找到疑犯，發現疑犯正挾持學童……

《奪命提示》第7集

柏飛、曦文合作救回學童，疑犯落網……蕊蕊學業成績差被曦文責備，二人吵架；柏飛鼓勵蕊蕊，答應助她學習。警方成立神秘訊息情報科，由振羽領導、柏飛帶隊調查相關案件。「一東一茜」聘請了新夥計黎燕德，商雙發現其女友正是舊同學蔣庭嘉，商雙開心聚舊，庭嘉似有點不自在。燕德為求改善與庭嘉的生活，參加綜合格鬥比賽，賽前卻收到視頻要脅，只好假裝被對手鄧世龍擊倒。俊朗、嘉莉依Julie提示趕到目的地，驚見世龍人體自燃！

《奪命提示》第8集

燕德七年前因世龍及其弟鄧世虎的指證而入獄，似有殺人動機，子超和商雙奉命調查。柏飛、曦文支持蕊蕊參加歌唱比賽，意外喚起塵封記憶。商雙介紹子超替燕德和庭嘉拍攝婚紗照，世虎率眾惹事，商雙被迫表露身分；子超斥商雙公私不分。柏飛、曦文找到石屋內有爆炸碎片，化驗師蔣佳成驗出化學合成物。俊朗於世龍燃燒時為嘉莉撲火而弄傷手部，嘉莉心軟照顧俊朗卻察覺有古怪……嘉莉、商雙在燕德家裝設偷聽器，遇上燕德、庭嘉遭人襲擊……

《奪命提示》第9集

燕德、庭嘉遇襲受傷送院，佳成怪罪燕德連累女兒庭嘉。經理人公司有意簽下蕊蕊，蕊蕊私下找柏飛陪同赴約。曦文得知後慨嘆不被蕊蕊信任，柏飛提醒曦文勿忘初心，曦文對蕊蕊之事有所決定。佳成反對庭嘉與燕德來往，勸退燕德，燕德無奈疏遠庭嘉。燕德潛入世虎家，企圖取回一段重要影片，不巧遇上世虎，二人大打出手。俊朗等看見有人逃走，世虎負傷離開時感到全身發熱……柏飛等察覺世虎的化驗報告有問題，追尋下發現疑犯有所行動……

《奪命提示》第10集

庭嘉身體出現異常，燕德擔心不已。神秘訊息情報科(ASIB)翻查涉案人的通話記錄後懷疑有幕後黑手在背後操控，及後恢復燕德手機裡已刪除的訊息，更有驚人發現。柏飛等人明白燕德於拳賽中故意輸給世龍的原因，同時在某段影片中找到一個關鍵特徵。柏飛認出擁有此特徵之人，很可能就是引發連串事件的始作俑者。ASIB來到燕德、庭嘉的藏身處，發現有人縱火逃離。眾人陷於火海中，柏飛、俊朗為救曦文與嘉莉甘犯險境……

《奪命提示》第1集 (03/17)

姜曦文，刑事情報科總督察，在追查人口販賣案的過程中，得到手機助理Julie提供的神秘訊息，發現了失蹤女臥底的遺骸。與此同時，重案組總督察郭柏飛也在調查一起連環殺人案，兩起案件的死者特徵竟有驚人的相似之處。儘管兩人過去存在嫌隙，上司關振羽仍要求他們合作。郭柏飛派出的臥底溫嘉莉，去夜店調查。在過程中重遇前男友招俊朗，但卻不知招俊朗的出現另有目的。隨著姜曦文不斷收到Julie的預告兇案訊息，甚至包括女臥底遇害的錄音，郭柏飛也不得不相信這神秘訊息的存在。

《奪命提示》第2集 (03/18)

郭柏飛和姜曦文不僅在工作上針鋒相對，私下裡也為了師父羅友邦女兒羅蕊蕊的照顧方式爭執不休。當年，羅友邦在追捕悍匪時殉職，兩人共同肩負起照顧蕊蕊的責任。與此同時，招俊朗的年幼契女杜子瑜身患白血病，臥底警員溫嘉莉不離不棄地照顧她，並責怪招俊朗的無情。招俊朗與僱傭兵宋耀興接觸，被迫協助綁架行動。郭柏飛認為此案與姜曦文調查的目標一致，希望合作，卻遭到冷淡回應。此時，他再次收到來自神秘手機助理Julie的訊息。身陷險境的溫嘉莉昏迷不醒，招俊朗不顧一切地違抗命令，潛入敵營營救她……

《奪命提示》第3集 (03/19)

招俊朗成功救出溫嘉莉，兩人殺出重圍。姜曦文率隊搗破僱傭兵巢穴，與宋耀興展開激戰，郭柏飛及時出現支援。然而，在審訊過程中，宋耀興的行為卻出人意料……溫嘉莉住院治療，招俊朗試圖彌補過去的過錯，但溫嘉莉心結難解。劉力想要化解郭柏飛和姜曦文之間的隔閡，卻未能成功。姜曦文回憶起當年與郭柏飛互生情愫，因友邦之死而決裂……郭柏飛和姜曦文重新調查女臥底命案，發現了關鍵線索。姜曦文前往醫院保護溫嘉莉，不料自己和溫嘉莉卻被綁架。就在此時，郭柏飛再次收到了Julie的訊息……

《奪命提示》第4集 (03/20)

在神秘訊息Julie的指引下，郭柏飛與招俊朗找到了姜曦文和溫嘉莉的所在位置……劉力約郭柏飛和姜曦文一同祭拜羅友邦，卻意外透露自己也收到了神秘訊息。童夢之家的院童方予安在夢遊時險些發生意外，郭柏飛和姜曦文發現他的畫作暗藏玄機。招俊朗和溫嘉莉送杜子瑜返回院舍，子瑜對招俊朗態度冷淡，而招俊朗則注意到清潔女工劉淑娟的行為舉止十分怪異。劉淑娟在過馬路時險些被車撞，司機方子超認出她是老街坊。方予安突然失蹤，郭柏飛借調表妹商雙協助調查。姜曦文的姊姊姜千嬌照顧的朋友之女巫佩雯，突然衝出馬路，事件接踵而至。

《奪命提示》第5集 (03/21)

郭柏飛奮不顧身救下了巫佩雯，但她卻神情呆滯，而劉淑娟則躲在暗處窺視著一切。方予安和巫佩雯都患有夢遊症，商雙分析他們的畫作，發現畫中的「多多熊」隱藏著黑暗的訊息。招俊朗送給杜子瑜一支智能手錶，成功贏得了她的歡心。劉淑娟因被保安葉桐輝誣告偷竊而與其發生激烈爭執，招俊朗上前制止。方子超拜訪劉淑娟，詢問她兒子的近況，劉淑娟似乎有所隱瞞。巫佩雯再次失蹤，郭柏飛和姜曦文懷疑與她隨身攜帶的糖果有關。童夢之家附近發生了一起命案，身為警察的方子超接報到場，卻意外遇到了劉淑娟。為了逃避警方的追捕，劉淑娟從高處跳下……

TVB《奪命提示》的演員陣容

陳山聰 演 郭柏飛

重案組總督察，3年前與姜曦文互生情愫，因友邦之死而決裂。

張振朗 演 招俊朗

温嘉莉的前男朋友，有一個身患白血病的契女杜子瑜。

劉佩玥 演 姜曦文

幾年前，因為一次追捕行動引致悲劇，姜曦文歸咎於柏飛急功近利。3年後，再要因為連環殺人案要與郭柏飛再合作。

劉穎鏇 演 温嘉莉

招俊朗的前女朋友，也是一個臥底，奉命混入犯罪集團，卻重遇前男友招俊朗(張振朗飾)，關係糾纏不清。