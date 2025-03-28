緬甸7.9級地震 ｜七師傅又中！曾預言災煞位　跟呢七個字做保平安

緬甸中部3月28日下午發生嚴重地震，中國地震台網測定規模達7.9級地震，震源深度30公里；香港天文台則指錄得7.3級地震。據網上多段短片顯示，鄰近緬甸的泰國多處地方都能感受到強烈地震，災情嚴重。



2025年3月28日緬甸發生大地震，泰國震感強烈，曼谷有建築物倒塌。圖為救援人員事後在現場進行救援工作。（Reuters）

2025年3月28日緬甸發生大地震，泰國震感強烈，曼谷有建築物倒塌。圖為救援人員在現場救出其中一名傷者。（Reuters）

緬甸3月28日發生強烈地震，鄰國泰國曼谷有興建中的摩天大樓倒塌。（網上圖片）

早前七師傅曾因多次預言過香港大事，包括有李姓富豪出事等。原來在2月份的一次訪問中也提及過此次「緬甸7.9級地震 」災難。2月份訪問中，她就提及：「踏入4月都唔好去（日本旅行）啦，今年大家坐飛機都要小心，因為空難比較多。我上年都有提大家空難、火災會比較多，因為2025好旺火，大家要盡量避免。要去旅行的話，去東南方向嘅地方會比較好，東面代表桃花、南係偏財。最旺係南面。」七師傅又指如果真係要坐飛機的話，出發前可念經，如見到同機乘客黑人黑面、面色好差就盡量避免。 「同埋真係唔好去東北面，因為係災煞位。」

七師傅又中。（資料圖片）

七師傅於今日（28/03）接受《香港01》訪問，被問到2月份預言是否批中？她回答：「算。」也表示，日前韓國山火26死的慘劇也批中了。問到，是否留港就是安全，或去哪裡旅行較安全，她就以七字回覆：「不要去旅行，留港。」